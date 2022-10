Cibersegurança. A grande incógnita da banca

A cibersegurança continua a ser o grande desafio do sector bancário. Esta foi uma das conclusões da sessão dedicada ao futuro da banca, durante as conferências organizadas no âmbito dos 20 anos da Sérvulo & Associados. Ao longo de dois dias discutiram-se temas como os desafios da contratação pública, da arbitragem, do investimento e da banca.

“As pessoas entregam os seus dados pessoais ao Netflix e ficam todas contentes quando o filme começa. Mas introduzir os dados pessoais num banco, nem pensar”, disse Paulo Moita de Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), referindo-se à discussão em torno da segurança informática.

“É o melhor ativo de um banco”, disse o presidente do Santander, Pedro Castro e Almeida, lembrando que a segurança contribui para a prevenção do branqueamento de capitais e fraude fiscal. “Há clientes que não podem fazer um depósito mas conseguem registar-se numa fintech. Quando comecei no banco tinha várias prioridades. A primeira estava relacionada com a segurança informática. O que fiz foi capacitar a área de formação dos nossos colaboradores.”

Num debate que contou com a participação dos presidentes do Santander, Novo Banco, CGD e Millennium BCP, foram abordadas as aplicações bancárias — como Mbway ou o Revolut — e a sua relação com a banca tradicional. Com a entrada destes novos players no mercado, vários bancos portugueses anunciaram este ano a cobrança de taxas nas transações feitas através do Mbway.

Mas a concorrência destas ‘tecnológicas’ não parece preocupar o presidente da CGD. “São bem-vindas”, disse Moita de Macedo. “A banca assumiu que as pessoas querem ter uma experiência digital. As fintech não são inimigas. Há dois dias lançámos a aplicação do banco em parceria com uma fintech”, contou o ex-ministro, lembrando que é necessário haver “regulação”.

A tecnologia e a sua incorporação na banca não é apenas uma inevitabilidade como já se tornou uma realidade. Sobre o assunto, Castro e Almeida, do Santander, recorda uma frase ouvida há pouco tempo, durante um evento de tecnologia nos EUA: “Se a Amazon entrar no teu negócio, estás tramado. Mas se não entrar, estás mesmo tramado.”

Futuro do investimento

O ciclo de conferências que assinalaram os 20 anos da Sérvulo & Associados começou na passada quarta-feira, com um dia dedicado aos temas do investimento e da contratação pública. Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, foi um dos oradores presentes para falar sobre as dificuldades do município na contratação pública, usando como exemplo o sistema de mobilidade do Porto.

Em 2016 a autarquia viu aprovado o projeto para a instalação de novos semáforos na cidade. Uma das empresas vencidas no concurso público interpôs uma ação de contencioso pré-contratual. Foi suficiente para parar o processo. O problema manteve-se: sempre que troveja os semáforos desligam-se.

“Tenho de mandar funcionários municipais a cada uma das caixas dos semáforos para carregar num botão, como fazíamos em casa antigamente. Dois dias depois da trovoada a cidade do Porto fica sem semáforos. Temos um modelo de 1994 e a legislação atual permite que uma situação destas seja adiada sem data.”

Além de Rui Moreira, no painel de discussão estava presente Adolfo Mesquita Nunes, administrador não executivo da Galp e partner da Gama Glória, Afonso Silva, empresário e consultor, e Paula Bordalo Faustino, PhD / Universidade de Nottingham e Of Counsel da Sérvulo & Associados.