Restrições no acesso às praias da Arrábida terminam este domingo

As restrições à circulação automóvel nos acessos às praias da Arrábida aos fins de semana termina este domingo, depois de um prolongamento aprovado pela Câmara Municipal de Setúbal em meados de setembro.

As restrições à circulação automóvel deviam ter terminado no dia 15 de setembro, mas a Câmara Municipal de Setúbal decidiu prorrogar essas restrições, apenas nos fins de semana, porque se mantinham condições climatéricas favoráveis à utilização das praias.

A "Estratégia Municipal para a Mobilidade Acessível, Segura e Sustentável para Todos nas Zonas Balneares de Setúbal", implementada pela primeira vez no ano passado, estabelece um conjunto de restrições à circulação automóvel nos acessos às praias da Arrábida, a par de um reforço significativo do transporte público durante a época balnear.

Trata-se de um conjunto de medidas para evitar os congestionamentos de trânsito provocados pelo estacionamento desordenado e permitir a circulação de viaturas de emergência em caso de acidente ou de incêndio na Serra da Arrábida, situações que poderiam colocar em risco a vida de milhares de veraneantes.

De acordo com as restrições, durante a época balnear é proibida a circulação de viaturas particulares entre a praia da Figueirinha e o Creiro, sendo apenas permitida a passagem de transportes públicos, veículos de emergência e de residentes.

Por outro lado, os veraneantes tiveram a possibilidade de deixar as viaturas em parques de estacionamento gratuitos previamente definidos na cidade de Setúbal, seguindo depois para as praias em carreiras regulares dos autocarros dos TST - Transportes Sul do Tejo.

Antes da implementação do novo esquema de circulação rodoviária eram frequentes os bloqueios da estrada de acesso às praias da Arrábida, devido ao estacionamento desordenado, situação que estava identificada como um grande perigo potencial em caso de acidentes graves e que poderia mesmo inviabilizar a prestação de socorro.