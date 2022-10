ADSE. Como salvar o sistema de saúde do Estado?

Nos regimes de proteção na doença não há como fugir ao debate sobre a sustentabilidade e a ADSE, subsistema de saúde dos trabalhadores do Estado, não escapa a viver com esta ‘espada sobre a cabeça’. Por enquanto, o regime criado em 1963 gera receitas que cobrem as despesas, mas este (frágil) equilíbrio tem os dias contados.

O envelhecimento da população, o lançamento de terapias e tecnologias inovadoras cada vez mais caras, a exigência por melhores cuidados e uma procura crescente de cuidados médicos são fatores de pressão globais. E à realidade da ADSE soma-se o facto de ser financiada, na totalidade, por um grupo fechado de beneficiários que são os funcionários e os aposentados do Estado, em que os primeiros não têm aumentado — fruto da ausência de contratações —, e os segundos são cada vez mais e pagam menos porque o valor das reformas é inferior ao salário e, por outro lado, recorrem mais ao subsistema.

