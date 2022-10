Líder do Turismo do Porto e Norte contra descentralização do sector: “Receio que se vá ligar o complicador”

Após ter sido eleito em circunstâncias difíceis, em janeiro, na sequência da prisão preventiva do anterior presidente da Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, suspeito de crimes de corrupção, qual é o balanço possível dos seus nove meses de liderança?

Tudo aponta para que o ano de 2019 seja um ano de recordes. O Porto e o Norte afirmou-se durante o mês de julho como o destino que mais cresceu na atividade turística a nível nacional, tendência que vem sendo consolidada desde janeiro. Até julho cresceu nas dormidas totais 12%, o que corresponde a mais 1,1 milhões de dormidas em relação ao período homólogo de 2018. São números animadores, face a uma trajetória ascendente desde o início do ano, na ordem dos 10,3%, o que revela um trabalho de promoção consistente.

E a nível de receitas?

Até junho, os proveitos totais subiram 21%, ou seja, mais 12 milhões de euros em relação a 2018. Na taxa líquida de ocupação-cama, os números médios são de 1,99 noites, enquanto no indicador RevPAR o Porto e Norte situaram-se nos 53,3 milhões de euros, o maior aumento a nível nacional. Nos primeiros seis meses do ano, chegaram 7,5 milhões de turistas ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, o que exclui os meses fortes de agosto e setembro, razão pela qual estou convicto de que iremos superar o total de 11 milhões de passageiros do ano passado.

São turistas a mais ou ainda à margem de crescimento sem saturação?

A questão que se coloca é o da distribuição, que ainda não é a desejável na região norte: cerca de 72% dos visitantes não passaram da Área Metropolitana do Porto (AMP), quanto temos destinos tão fantásticos como o Douro…

Por ser um destino caro?

O Douro tem oferta para todos os preços. A principal razão de desencorajamento são as acessibilidades. Os turistas não têm boas alternativas de transporte para se deslocarem no território. Fazem sobretudo a viagem de barco, que permite descobrir as magníficas margens do rio, mas consomem a bordo, o que tem baixo impacto na economia local - é um excelente negócio e ajudou a promover internacionalmente a marca Douro, património Mundial da Humanidade, mas falta outro tipo de mobilidade, como o comboio. Sou um feroz defensor da linha do Douro, até já subscrevi a petição nesse sentido. O comboio vai até à Régua e é desejável que vá até ao Pinhão, com horários razoáveis para quem chega ao Porto, numa altura em que tanto se fala da ferrovia.

O automóvel não é uma alternativa?

Nem todos os turistas querem conduzir, até porque há troços de estrada que são um pesadelo, como é o caso da ligação do Pinhão a São João da Pesqueira. São 16 quilómetros de estrada que necessitam de uma melhoria urgente, que cruza paisagens fantásticas e unidades hoteleiras e de enoturismo de algumas das quintas mais bonitas da região. Trás-os-Montes é outro destino que é fundamental promover, pois só 2,5% dos turistas chegam à região.

Qual a estratégia de promoção?

Continuando a promover o turismo nas feiras internacionais, concentrando as press e fame trips para esse destino e também para o Minho e Douro, embora a responsabilidade de divulgação do TPNP seja apenas a nível nacional e Espanha. O Porto felizmente está e estará bem promovido, com uma capacidade de atração brutal, desde a paisagem, património e oferta cultural.

Braga acaba de ver reconhecido o Bom Jesus como património mundial. Ajuda?

Certamente que é mais um ponto de atratividade. O Minho tem vindo a crescer e é um bom exemplo, em parte devido ao trabalho das autarquias e por ter boas acessibilidades e ferrovia. E é essencial investir na realização de eventos, pois ao turista não chega paisagem e gastronomia. É preciso festa. Dou o exemplo de Stellenbosch, na África do Sul, onde fizemos uma visita com o turismo de Portugal, a secretaria de Estado do Turismo e os líderes das entidades regionais de turismo do Centro e Sul.

O que temos a aprender com Stellenbosch?

Percebemos que em termos de enoturismo não é pelos vinhos que nos ganham ou pela paisagem, até porque as nossas são mais esmagadoras em relação às suas planícies. Tem é muitos eventos e trabalham em rede, tudo bem articulado entre todos. São ferozmente concorrentes na venda, mas ferozmente parceiros na promoção. Daí que o TPNP apoie financeiramente (50 mil euros) eventos como a Sexta-Feira 13 em Montalegre.

Porquê Montalegre?

É um território de baixa densidade populacional mas que já tem uma capacidade de atração interessante, principalmente de turistas de Espanha, o nosso primeiro mercado emissor. E é uma iniciativa que beneficia uma região e não apenas uma localidade. No passado dia 13 de setembro não havia uma cama disponível nos concelhos vizinhos. Também neste mês apoiámos o Wine&Music Valley, em Lamego, promovido internacionalmente como o único festival que une música, paisagem e vinho - com experiência da pisa da uva no evento - e que teve mais de 75 produtores presentes.

Já fixaram uma meta de crescimento para os subdestinos da região Norte?

A curto prazo, melhorar a fasquia dos 2,5% dos turistas que chegam a Trás-os-Montes e os 4,5% que seguem para o Douro. Outro desafio é ultrapassar a barreira dos dois dias de estada média de quem nos visita. Será uma vitória e vamos conseguir. Para isso, vamos continuar o trabalho, que já está a ser feiro, com o Turismo de Porto, com a ANA e as autarquias na captação de novas rotas, como é o caso do aumento de ligações para o aeroporto de Orly, dado França ser o nosso segundo mercado emissor, além de uma maior aposta em rotas de longa distância.

Já estão identificadas?

A Emirates, com quatro ligações semanais para o Porto, vai permitir melhorar dois indicadores: uma estada média superior à dos turistas de curta duração (short city break) e esbater a sazonalidade, através da vinda em contraciclo com as estações do ano. Os visitantes brasileiro têm sido, por isso, importantes, uma vez que viajam sobretudo no verão deles, que é o nosso inverno. Nos primeiros meses de operação da Emirates, iniciada em julho, constata-se que são cada vez mais os passageiros que vêm de Twain, China, Japão, Austrália, África de Sul e Israel.

O TPNP é o responsável pela promoção junto desses mercado?

Quem está a liderar o projeto de divulgação junto do mercado asiático é o Turismo de Portugal, bem como a ATP, que na região é a entidade responsável pela promoção externa além dos Pirinéus.

Por que razão o norte é a única região que tem duas agências de turismo, ao contrário da região centro, Lisboa e Algarve?

Na minha opinião, não faz sentido essa gestão bicéfala, apesar de a ATP, dirigida pela Câmara do Porto, e a entidade regional do TPNP estarem articuladíssimas. A intenção de aproximar as duas entidades partiu da própria ATP, tendo Rui Moreira e o vereador Ricardo Valente um papel muito importante nessa união. Neste momento, estamos a ver como se formaliza esta vontade.

Mas mantendo as duas entidades ou fundindo-as numa só?

Enquanto a legislação em vigor se mantiver, mantendo as duas, mas com o mesmo presidente, embora, pessoalmente, defenda a fusão, por uma questão de estratégia comum e por uma economia de meios e para evitar com a duplicação de serviços.

Concorda com a atribuição de competências na área do turismo, no âmbito do processo de descentralização, às CIM (Comunidades Intermunicipais)?

Está previsto que assumam competências de promoção nos respetivos territórios nos orçamentos para 2020.

Localmente ou também a nível internacional?

Também internacionalmente. Sou um regionalista convicto e da descentralização em algumas áreas, mas temo a forma como se vai operacionalizar a divulgação turística, até porque não se sabe quem terá a última palavra nas decisões, se as CIM ou o TPNP. Sou anticapelinhas e não gostaria que o destino Porto e Norte fosse promovido com base na capacidade da capelinha de cada um. Temos de ter uma visão macro da região, promovendo o território em rede. A promoção de um destino não é uma brincadeira, tem de existir concertação e regras. E julgo que quem tem essa visão global são as entidades regionais de turismo.