Comissões bancárias aumentaram 16% no primeiro semestre

Durante o primeiro semestre de 2019, o Banco de Portugal recebeu 788 notificações de alterações de comissões bancárias por parte da banca, o dobro das realizadas em igual período do ano passado (390), avança o “Público” esta quinta-feira.

O número de atualizações feitas entre janeiro e junho é maior que o total de alterações realizadas ao longo de todo o ano passado (676). A grande maioria é para agravar custos, de tal forma que os cartões de débito aumentaram 16,6% em média durante este período, aponta o jornal.

O BdP, na Sinopse das Atividades de Supervisão Comportamental, divulgada na quarta-feira, diz que “não dispõe de poderes para limitar ou proibir a cobrança de comissões”.

A entidade liderada por Carlos Costa “é responsável pela fiscalização do cumprimento das normas que impõem limites ou estabelecem proibições à cobrança de comissões, bem como pela observância dos deveres de informação por parte das instituições”, mas “a generalidade das comissões cobradas pelas instituições (…) é livremente estabelecida por estas”, refere o relatório do BdP.

Os dados da Sinopse revelam que o número de atualizações aumentou, mas também mais do que duplicou o número de entidades que as comunicaram, passando de 73 no primeiro semestre de 2018 para 154 no arranque de 2019.

Segundo o “Público”, nas atualizações entram revisões de custos (24%), a introdução, modificação ou extinção de produtos (41%) comissões relativas a novos serviços e alterações na informação prestada (35%).