"O governador do Banco de Portugal fez declarações imprudentes" sobre as agências de viagens

As declarações de Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, sobre a falência da Thomas Cook, indignou as agências de viagens. Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT (Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo) diz ao Expresso que "o governador do Banco de Portugal fez declarações imprudentes, intoleráveis, e que revelam falta de conhecimento sobre o sector". Seja como for, após ter dado voz à indignação do setor num artigo publicado esta quarta-feira no Jornal de Negócios, o "assunto está encerrado".

Em causa está a falência da Thomas Cook, justificada pelo governador do Banco de Portugal como "uma demonstração de sucesso" das plataformas digitais" que "ocuparam o espaço" que era anteriormente ocupado pelas agências de viagens. Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, teceu estas considerações num seminário que decorreu a 24 de setembro na Faculdade de Economia do Porto, sobre "Qualidade da Gestão, Governação e Produtividade da Economia", onde defendeu que a falência da Thomas Cook significa o colapso do próprio negócio das agências de viagens em geral, declarando que "ninguém vai hoje a uma agência de viagens a não ser que tenha um serviço adicional".

O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, Pedro Costa Ferreira, apressou-se a ripostar com um artigo de opinião, intitulado "Carta aberta ao governador do Banco de Portugal", publicado esta quarta-feira, 25 de setembro, no Jornal de Negócios, onde considera faltar a Carlos Costa "conhecimento, ainda que rudimentar" para falar da falência da Thomas Cook num seminário em que o tema era a qualidade da gestão e a produtividade da economia.

"Que se permita tecer comentários absolutamente inaceitáveis sobre um sector, o das agências de viagens, presume-se que enquanto governador do Banco de Portugal, já nos parece uma aberração sem qualquer sentido ou justificação", considerou Pedro Costa Ferreira, questionando ainda: "Já agora, será que a falência dos inúmeros bancos ocorrida em Portugal, e no mundo, significa que, hoje, ninguém vai a um banco?".

Lembrando ao governador do Banco de Portugal que falências de grandes grupos internacionais têm sido comuns no atual mundo globalizado - e frisando que esta situação já atingiu "nomes de alguns maiores que a Thomas Cook ligados à banca" - Pedro Costa Ferreira destaca que "naturalmente, quando ocorrem, não significam que os respetivos sectores estejam acabados, apenas expressam o natural funcionamento da economia de mercado".

"Em dois anos faliram 36 companhias aéreas. Significa que estamos no limiar de podermos levantar voo?"

O presidente da APAVT explicita que "em dois anos faliram 36 companhias aéreas. Significa isto que estamos no limiar de... deixarmos de poder levantar voo?". E recorda ainda que recentemente faliu uma relevante plataforma de viagens, a Amoma. "Antevê também, por causa disso, o terminus das plataformas digitais? Quiçá o fim das viagens? Do mundo", interroga Costa Ferreira ao governador.

O responsável da associação das agências de viagens destacou ainda que "a Thomas Cook faliu por inúmeras causas internas e externas" e que "não se inclui nestas o facto de ninguém entrar numa agência de viagens para comprar umas férias". E explica a Carlos Costa que "as agências de viagens, para vender lazer, não precisam que os clientes lhes entrem pela porta dentro, por incrível e estranho que possa parecer a V. Exª", salientando também que "as agências de viagens são um dos principais utilizadores de tecnologia e, sim, vendem de forma digital" - ressalvando ainda que "um grupo que no final do verão deixa desamparados 600 mil clientes por todo o mundo não se pode queixar... de falta de clientes".

Pedro Costa Ferreira enfatiza ainda que o sector das agências de viagens em Portugal "está bem e recomenda-se", e que foi objeto de um estudo recente por uma equipa liderada pelo economista Augusto Mateus, dando conta que cresceu a uma média anual de 4,3% entre 2012 e 2016, comentando que "tomara a economia portuguesa... com toda a certeza tomara o sector bancário". Evidencia também que este estudo concluíu que os efeitos diretos e indiretos do VAB (Valor acrescentado Bruto) do sector foi em 2016 de 3.240 milhões de euros, "mais do que 15 vezes o valor correspondente da Autoeuropa".

Frisando que o sector das agências de viagens "é dos mais regulados, tem um fundo de proteção ao cliente que se tem demonstrado bem mais efetivo do que o equivalente no sector bancário (onde os clientes andam na rua a pedir o dinheiro de volta", Pedro Costa Ferreira conclui, neste artigo de opinião: "Sim, senhor governador do Banco de Portugal, amanhã os clientes voltarão a entrar, física ou digitalmente, nas nossas agências, mesmo depois da quebra da Thomas Cook".

Questionado sobre o Expresso, o presidente da APAVT não quis fazer mais declarações, alegando tratar-se de um "assunto encerrado". Apenas considerou que "o governador do Banco de Portugal fez declarações imprudentes, intoleráveis, e que revelam falta de conhecimento sobre o sector", mas frisando que a sua resposta no Jornal de Negócios "não significa nada de pessoal" contra Carlos Costa, nem que haja "qualquer guerra entre a APAVT e o governador".