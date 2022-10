Mais de 50% dos intermediários de crédito são 'stands' de automóvel

Nos primeiros seis meses do ano, o Banco de Portugal autorizou 4422 pedidos para intermediação de crédito nos pontos de venda no âmbito da entrada em vigor do novo regime jurídico, segundo a Sinopse de Atividades de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal.

No total, até aqui, o Banco de Portugal recebeu 6112 pedidos de autorização para o exercício desta actividade, decidiu sobre 5711 (93,4%) do total e recusou 1298 pedidos (22,6%). Encontram-se 401 pedidos ainda sob análise do Banco de Portugal.

A maioria das 4422 autorizações deste semestre dizem respeito a pessoas coletivas (85,9%) e atuam sobretudo no âmbito do crédito ao consumo (78%). Entre as várias entidades destaca-se o comércio automóvel (51,6% dos intermediários registados), seguido da atividade imobiliária (20,7%) e do comércio a retalho (14%).

Os consumidores podem sempre saber que entidades foram autorizadas consultando o site do Banco de Portugal.

O que fazem os intermediários?

Trata-se na prática de autorizar entidades que não podem conceder crédito, mas que intervêm na concessão de financiamento. Ou seja, apresentam ou propõem aos consumidores os contratos de crédito que depois são concedidos pelas instituições financeiras habilitadas. É o caso de vários concessionários de automóveis, imobiliárias, do Ikea, Worten, Fnac e outras empresas retalhistas.

Maioritariamente, estas entidades dedicam-se ou à intermediação de crédito ao consumo e à intermediação de crédito à habitação e hipotecário. Em nenhum dos casos podem cobrar qualquer comissão ao cliente que está a fazer o crédito, mas apenas à entidade que vai concedê-lo.

O período transitório para os pedidos terminou a 31 de julho de 2019, depois de o Governo ter alargado o prazo por causa de problemas e constrangimentos com requisitos necessários para que estes pudessem ser autorizados, como, por exemplo, seguros de responsabilidade civil.

Quem não fizer parte da lista de autorizações e registos oficiosos do Banco de Portugal não poderá fazer intermediação de créditos e, se o fizer, incorre numa sanção que oscila entre os 750 euros e os 75 mil euros (pessoas singulares) e no caso de pessoas colectivas numa multa entre os 1500 euros e os 250 mil euros.

No decurso do novo regime jurídico chegou a estimar-se a existência de mais de 10 mil pedidos de autorizações, o que não aconteceu.

Estas entidades que concedem crédito ao consumo e compra de automóvel têm de ter, pelo menos, um responsável com formação sobre crédito, seja ele externo seja membro da administração. Uma evolução face ao que existia anteriormente onde ninguém estava obrigado a ter formação e a responsabilizar-se pela intermediação. Recorde-se, contudo, que para intermediar o crédito à habitação ou hipotecário, as sociedades que foram autorizadas têm de dar formação a todos os seus colaboradores que façam a ponte com o cliente.

Há 18 instituições financeiras que atuam como intermediários de crédito vendendo pacotes e cartões de outros banco. Entre estes estão o Banco CTT, BPI, Banco Carregosa, Santander Totta, CGD, BEST, BIG, ABanca, ActivoBank.