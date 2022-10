Luxo. Gaia atrai investimento imobiliário de 200 milhões

A UIP - United Investments Portugal vai construir um novo complexo residencial e turístico em Vila Nova de Gaia, sobre a Foz do Douro, num investimento de 200 milhões de euros que envolveu a compra da Quinta Marques Gomes, anunciou hoje o seu diretor-geral, Carlos Leal.

"Este é um dos projetos mais ambiciosos do grupo e vem reforçar a solidez e o crescimento da UIP , bem como a sua presença em Portugal e mais concretamente no norte do país, no Porto e em Vila Nova de Gaia", afirmou Carlos Leal na apresentação do novo empreendimento, no segmento luxo.

O projeto, com 90 mil metros quadrados de construção implantados numa quinta com 25 hectares e extensas áreas verdes sobre a foz do Douro, terá um boutique hotel de uma marca internacional, um spa da Serenety SPA, restauração e "uma forte componente residencial", com unidades de primeira e segunda habitação.

As obras já arrancaram e deverão estar concluídas num período de 5 a 7 anos, adianta a UIP, parte do consórcio Al-Bahar Investment Group que está presente em Portugal através do Pine Cliff Resort, Sheraton Cascais e Hyatt Regency Lisboa, com abertura prevista para o final de 2020. sendo também acionista do Yotel hotel Group, com um projeto no Porto