Há 450 britânicos no Algarve com a Thomas Cook e já começaram a ser repatriados

Há no Algarve 450 viajantes britânicos com pacotes de férias da Thomas Cook desde que foi decretada a falência do operador turístico, a 23 de setembro, e o repatriamento destes turistas iniciou-se esta terça-feira de manhã, com um voo fretado para o aeroporto de Faro e assumido pelas autoridades do Reino Unido, segundo adianta João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA).

"O repatriamento dos turistas ingleses está a decorrer conforme previsto do aeroporto de Faro, e até estão a ser usados os mesmos 'slots' que eram da Thomas Cook Airlines", adianta João Fernandes, referindo que estes turistas estão a regressar a casa no período normal em que era esperado que terminassem as suas férias.

A operação está a ser assegurada pelo fundo ATOL do Reino Unido, que assume a responsabilidade de repatriamento dos turistas em caso da falência dos operadores. No Algarve esta operação está a decorrer com normalidade, ao contrário do caos que tem sido noticiado em destinos como Canárias, Tunísia ou Chipre.

"A ATOL providenciou que se fretassem aviões, e estão a substituír os voos que eram da Thomas Cook Airlines com aviões fretados especificamente para esse efeito", refere o presidente da RTA. O voo de repatriamento de turistas que decorreu esta terça-feira de manhã de Faro foi realizado com um voo da companhia Titã, "a mesma companhia à qual o Governo britânico recorreu quando faliu a Monarch", adianta João Fernandes.

"São muitos mais do que se diz, aqui só se estão a contar os ingleses", frisam os hoteleiros

Os 450 turistas ingleses no Algarve que vieram com a Thomas Cook vão sendo repatriados de acordo com o programa das autoridades britânicas, e estão a voltar a casa "no seu período normal de regresso", e sem necessidade de interromper as férias, avança ainda o presidente da Região de Turismo.

Mas de acordo com o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, os viajantes do operador falido "são muitos mais do que se diz, neste momento estamos a ver a questão da Thomas Cook só pelos ingleses, mas além da Thomas Cook UK, há a Thomas Cook da Alemanha, a da Bélgica, da Holanda, da Polónia, etc".

"Além dos ingleses, temos no Algarve também alemães, holandeses, belgas ou polacos que vieram com a Thomas Cook. A Inglaterra tem estado em cima disto, mas o maior prejuízo para nós, hoteleiros, com a falência da Thomas Cook pode vir dos alemães", frisa Elidérico Viegas.