Caixa investe 1 milhão em 'personal trainer' das finanças

“Está a gastar acima do habitual”. “Gastou acima do orçamento durante este período”. “Tem de poupar X para conseguir atingir o objetivo”. “Esta cobrança está duplicada”. São avisos deste género que vão estar na nova aplicação que a Caixa Geral de Depósitos lançou esta terça-feira, 24 de setembro, e que acredita ser uma espécie de “personal trainer” dos clientes bancários.

A aplicação Dabox é lançada no âmbito das novas regras europeias de pagamentos (a diretiva PSD2), que obrigam os bancos a disponibilizarem as informações de contas dos seus clientes a concorrentes habilitados para isso, que depois podem ser agregadas, o chamado open banking. Só que, explicou a administradora do banco público Maria João Carioca, há não só uma agregação de contas mas o colocar, "em cima disso, inteligência; não é só agregar às cegas”.

Chama-se Dabox, powered by Caixa – não há uma ligação direta do nome com a insígnia do banco liderado por Paulo Macedo. Não vai substituir a CaixaDireta, a atual aplicação, que continuará a ser utilizada, mas são eles os seus clientes que vão inicialmente poder aderir.

Nesta aplicação, os movimentos dos clientes vão estar categorizados (lar, alimentação, transportes, etc) e há depois “dicas personalizadas sobre a gestão do dinheiro”, como explica o banco em nota de imprensa. Pode haver objectivos de poupança específicos (uma viagem, por exemplo) ou orçamentos específicos. E há alertas e relatórios semanais e mensais sobre a gestão do dinheiro.

O banco público, que trabalhou com a fintech sueca Tink (parceiro de outros bancos europeus) acredita que o produto é diferenciador – apesar de haver outras instituições com aplicações próprias que já aproveitam o open banking, mas que Maria João Carioca considera que ficaram num “nível básico”. Aliás, o banco quis fazer uma apresentação num local distinto da sede. A apresentação teve lugar esta terça-feira no Cinema Ideal, em Lisboa.

Muito pode ainda mudar

Em causa está a agregação de contas à ordem existentes nos bancos portugueses, sem incluir outro tipo de produtos financeiros, como seguros ou títulos, e sem contar também com contas noutros bancos europeus. Coisas que poderão mudar no futuro.

“Esta é a primeira experiência que fazemos em ‘open banking’. Nós somos um banco, o maior banco português e o banco em que portugueses têm confiança mas isto do open banking é uma oportunidade”, assumiu Maria João Carioca.

A escolha foi iniciar esta aplicação sem bancos estrangeiros (nem mesmo europeus, que também são alvo das novas regras de banca aberta), e sem os clientes de outros bancos. Inicialmente, a nova aplicação apenas está disponível para clientes Caixa. Até ao final do ano, deverá ser aberta aos restantes clientes da banca nacional.

Em outubro, poderão começar a ser feitos pagamentos através da Dabox, o que não é possível para já.

Sem comissões, por agora

A aplicação pode ser descarregada e, por agora, é gratuita. “Se tiver um crescimento muito grande, vamos olhar, pensar quanto custa”, explicou Maria João Carioca.

Portanto, podem vir aí comissões no futuro, mas a avaliação sobre quando e se ocorrerá não está feita.

São 2,1 milhões de clientes aqueles que têm a aplicação da Caixa, mas apenas 1,6 milhões têm uma utilização frequente.

Investimento de 1 milhão

Até ao momento, a Caixa gastou 600 mil euros no desenvolvimento deste projeto, sendo que as inovações até ao final do ano custarão outros 500 mil. O orçamento é retirado dos 50 milhões de euros que o banco tem para gastar em três anos na transformação digital.

A inovação dos produtos está num dos pilares do plano estratégico negociado entre o Estado e a Comissão Europeia para que a Caixa recebesse 3,9 mil milhões de euros estatais em 2017 (o mesmo que está a obrigar à venda dos bancos em vários mercados, como Brasil e Espanha).

“Os portugueses deram capital e não foi só para gerir para trás, mas também para gerir para a frente”, sintetizou a administradora executiva da CGD.