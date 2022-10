CEO RESET. Uma difícil decisão já tomada por Isabel Mota? Desinvestir no petróleo

A presidente do conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota, explica como a nova vida desta instituição exigiu tomar uma difícil decisão:

“Mais recentemente, a decisão mais difícil que tomei foi o desinvestimento no petróleo. Não é uma decisão minha. Foi uma decisão do conselho de administração muito ponderada, muito pensada.

“Até se obter uma opinião unânime e consensual dentro do conselho, obrigou a muitos estudos, a ouvir muitas pessoas. Foi, de facto, uma decisão difícil na medida em que, historicamente, a fundação estava muito ligada ao petróleo”.

“Quando nós pensámos que, no futuro, não queríamos estar ligados ao petróleo e que se aproximava uma nova fase de investimentos nas concessões que tínhamos, pensámos no futuro, numa era pós-petróleo e era para aí que a fundação tinha de olhar”

“Mas foi, de facto, uma decisão muito difícil, não só pela complexidade da operação. Foi muito complexo porque há cinco a seis geografias onde tínhamos os nossos ativos. Foi uma negociação muitíssimo complicada, com aspetos legais em cada uma destas geografias a que tínhamos de atender e, portanto, essa decisão foi muito difícil. Eu senti durante vários dias, vários tempos, que foi pesado, mas acho que, olhando para o futuro, foi o caminho certo”.

Recorde-se que Isabel Mota é presidente do conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian desde maio de 2017, mas entrou para esta instituição em 1996, sendo sua administradora desde 1999. “Se me perguntar qual é a minha pele, é a Fundação Calouste Gulbenkian. Sem dúvida nenhuma!”, diz Isabel Mota. “Porque tem a ver com o desenvolvimento do país e de outras geografias, porque tem a componente de filantropia que me enche as medidas e porque, em paralelo, é um sítio de grande liberdade, de grande autonomia e independência, onde se arrisca, onde se fazem experiências e se pode pensar a longo prazo…”.

Porque nos governos não se consegue pensar no longo prazo, não admira que a decisão mais difícil da carreira de Isabel Mota tenha sido a de aceitar a pasta de secretária de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, de 1987 a 1995. Nesses governos de Cavaco Silva, recorda as negociações dos primeiros quadros de fundos comunitários entre a União Europeia e Portugal:

“Eu acho que a decisão mais difícil na minha carreira foi entrar para o governo. Não tendo nenhuma atividade política até à altura, sendo independente, estando em Bruxelas - nessa altura estava na representação permanente junto da, então, CEE - foi uma mudança muitíssimo grande na minha vida e, de facto, foi difícil, porque eu nunca na vida pensei em ter uma vida política”.

“Mas, no fundo, era o culminar da minha carreira: o lugar para o qual fui convidada tinha a ver exatamente com a aplicação dos fundos estruturais, tinha a ver com o desenvolvimento do país, portanto era qualquer coisa que me dizia muito. Revia-me no projeto político, mas estava longe da política e tive de decidir rapidamente”

“Foi uma decisão difícil, mas depois gostei. Acho que valeu imenso a pena, porque dá uma riqueza no olhar sobretudo para o país, de uma forma muito completa, muito global, e de perceber quais são os grandes problemas e quais são as soluções”

“Depois tive um enorme privilégio de ter feito a fase muito relevante de negociações em Bruxelas dos fundos estruturais. Aquilo que nós fizemos, que toda a equipa fez, foi qualquer coisa que ajudou o país. Com erros, com coisas bem feitas, mas que, no conjunto serviu para avançar o país Foi um período espantoso vermos as pessoas a acreditarem que podíamos ser desenvolvidos, ser melhores”.

“Tive sempre uma componente técnica e não tanto política. Claro que estava num lugar político, mas o meu apelo, era muito de natureza técnica e de negociação, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer”.

“Quando terminou o mandato, não tive dificuldade nenhuma em me vir embora. Aquilo que foi difícil foi entrar. Quanto ao sair, tinha a noção perfeita que não queria seguir uma carreira política. Porque era independente. Porque não era com a política que eu me ia realizar”.

Isabel Mota é a sexta de dez gestores que aceitaram o repto do jornal Expresso e da consultora EY para fazerem “RESET” e refletirem sobre o desafio que é gerir uma empresa ou ter de começar de novo. Acompanhe no site do Expresso as suas histórias, dicas e conselhos