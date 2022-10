INE revê em baixa défice para 2018. Centeno fala em “revolução na economia portuguesa”

O ministro das Finanças saudou esta segunda-feira os dados anunciados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), sublinhando a revisão em baixa do défice orçamental de 2018, para 0,4%. Em março, o INE tinha anunciado um saldo negativo em 0,5% do PIB — abaixo dos 0,6% previstos pelo Governo.

Referindo-se também ao défice avançado para o primeiro semestre de 2019, que desce para 0,8%, Mário Centeno lembrou que os números estão “em linha com as previsões do Governo”, destacando que “temos hoje pelo quarto ano consecutivo a garantia de que os objetivos orçamentais foram cumpridos”.

No Porto, onde reagiu ao anúncio do INE, Centeno falou de uma “revolução” em curso na economia portuguesa, “uma revolução que muitos não se deram conta”.

Disse-o depois de sublinhar a afirmação feita pelo INE de que a economia se transformou profundamente entre 2014 e 2018. “O consumo privado e o público reduziram o seu peso na estrutura do PIB, para menos 3% no seu conjunto”, disse Centeno, enquanto “o investimento e as exportações” ganharam maior importância, ao passar para 6% do PIB.

Sobre a taxa de crescimento do PIB português, em 2017, ter atingido 3,5%, Centeno frisou que se trata da “segunda mais elevada da União Europeia pré-alargamento”.

Em matéria de carga fiscal, o ministro frisou que a receita teve valor idêntico ao de 2015, não tendo aumentado entre 2015 e 2018.