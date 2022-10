INE revê em alta o crescimento económico de toda a legislatura

O Instituto Nacional de Estatística (INE) acaba de atualizar a forma como calcula o produto interno bruto (PIB) e as novas contas nacionais captam um dinamismo económico maior do que o esperado nesta legislatura.

De facto, as novas contas nacionais, hoje divulgadas, reviram em alta o PIB de 2016 de 1,9% para 2%, o PIB de 2017 de 2,8% para 3,5% e o PIB de 2018 de 2,1% para 2,4%.

Já a taxa de crescimento do PIB de 2015 manteve-se nos 1,8% e enquanto a de 2014 foi revista em baixa de 0,9% para 0,8%.

Pelas novas contas nacionais, é preciso recuar a 2000 para encontrar um crescimento económico maior do que o registado em 2017.

Segundo o INE, comparativamente com resultados anteriormente divulgados para 2017 e 2018, as contas nacionais agora disponibilizadas revelam um maior crescimento económico embora se mantenha a indicação de aceleração em 2017 seguida de abrandamento em 2018.

O crescimento do PIB em 2017 situou-se em 3,5% em volume, sendo de destacar o elevado crescimento do investimento (11,9%). Em 2018, o PIB aumentou 2,4% em volume, mantendo-se o investimento como a componente mais dinâmica (crescimento de 6,2%).

De facto, o investimento (formação bruta de capital) apresentou taxas de crescimento real positivas em todos os anos, notando-se uma desaceleração em 2016 a que se seguiu uma forte aceleração em 2017 e novo abrandamento em 2018.

A partir de agora, as contas nacionais passam a ser divulgadas de acordo com a base 2016 em vez da base 2011, implicando também a revisão dos principais indicadores sobre o andamento da economia portuguesa em anos anteriores.

Embora o timing da revisão das contas nacionais do INE coincida com o arranque da campanha eleitoral para as legislativas de 6 de outubro, convém notar que o processo de atualização da base das contas nacionais costuma ocorrer com uma periodicidade de cinco em cinco anos. A última grande revisão das contas do PIB fora em setembro de 2014.

Além de incorporar nova informação, o INE também procedeu a vários desenvolvimentos metodológicos. É o caso da alteração do método de cálculo do consumo de capital fixo dos ativos intangíveis, sendo substituída a função de depreciação linear retardada por uma função geométrica (conforme recomendação do Eurostat) ou a alteração da afetação das vendas de veículos automóveis em despesa de consumo final das famílias e investimento, com base em informação detalhada sobre o Imposto Único de Circulação.