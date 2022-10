Há 500 turistas no Algarve afetados pela falência da Thomas Cook

O Governo português afirma estar "a acompanhar de perto e em permanência a situação da Thomas Cook", garantindo que "estão a ser feitos pontos de situação com as diversas regiões, em particular no Algarve e na Madeira, e com operadores turísticos, no sentido de apurar os efeitos da falência do operador turístico Thomas Cook em Portugal quer sobre os turistas, quer sobre as empresas portuguesas".

Na nota enviada às redações esta segunda-feira pelo Ministério da Economia, o Governo faz saber que, segundo informação da embaixada britânica, há 500 pessoas afetadas no Algarve pela falência do operador turístico britânico.

Relativamente aos turistas portugueses que tenham adquirido pacotes da Thomas Cook e possam ter sido afetados pela falência do operador, esta nota adianta que "foram já acionados os mecanismos de informação e apoio ao consumidor".

O mercado turístico do Reino Unido tem estado a evidenciar "um comportamento muito positivo, com um crescimento de 5,8% de hóspedes até julho, em particular no Algarve (mais 7,3% de hóspedes até julho)", destaca ainda o comunicado do Ministério da Economia, enfatizando que "Portugal continua empenhado em manter e reforçar a competitividade e acessibilidade ao destino e às regiões turísticas, bem como em transmitir confiança aos consumidores, pelo que estamos a acompanhar a situação com a máxima atenção".