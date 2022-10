Há 200 novas lojas de comércio de rua em Lisboa desde janeiro

Entre janeiro e agosto deste ano abriram 200 novas lojas de comércio de rua em Lisboa. O grande destaque vai para a zona das Avenidas Novas, seguida do Chiado e do eixo Cais do Sodré/Santos.

Os dados, divulgados esta segunda-feira pela consultora Cushman & Wakefield (C&W), revelam ainda que no Porto, foram identificadas 55 novas lojas de comércio, com especial destaque para a zona da Baixa, com a Rua de Santa Catarina em grande destaque.

Em Lisboa, é no Chiado que se praticam as rendas mais elevadas, atingindo já os 130 euros por metro quadrado/mês, muito acima dos 100 euros m2/mês em vigor nos centros comerciais.

As rendas de mercado encontram-se, no entanto, estabilizadas, segundo a C&W, “após o crescimento favorável dos últimos anos, limitadas pela escassez de espaço disponível nas zonas prime e conjuntos comerciais consolidados”.

A Baixa de Lisboa encontra-se hoje limitada à oferta disponível mantendo as rendas prime nos 115 euros/m2/mês, enquanto a Avenida da Liberdade, onde se localizam muitas marcas de luxo, regista rendas da ordem dos 95€/m2/mês.

No Porto, a Rua de Santa Catarina, apresenta uma renda de topo de 75€/m2/mês. Já a Zona dos Clérigos tem vindo a ganhar destaque nos últimos anos, segundo a C&W, situando-se o seu valor prime nos 50€/m2/mês. O eixo das Flores/Mouzinho da Silveira pratica valores mais baixos mas, ainda assim regista um “importante crescimento”, estando atualmente a renda mais elevada nos 40€/m2/mês.