Confederação do Turismo apreensiva com a falência da Thomas Cook

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considera que a falência da operadora e companhia aérea inglesa Thomas Cook irá trazer "danos à atividade turística em Portugal, sobretudo na região do Madeira onde opera através da companhia subsidiária alemã Condor".

Com 178 anos de atividade, a Thomas Cook integra companhias aéreas, hotéis e resorts, e opera para vários destinos no mundo, incluindo Portugal. Em 2018, foi a segunda maior operadora turística em total de vendas do Reino Unido, com 17% de quota, logo a seguir à TUI.

"Obviamente que a falência de uma empresa com a dimensão e importância da Thomas Cook é uma péssima notícia para o Turismo mundial. Sendo o britânico, o nosso principal mercado emissor – com uma quota de 19,6% em dormidas e 16,9% em receitas – haverá com certeza consequências negativas para as nossas empresas, ainda que menos do que nos restantes mercados da Thomas Cook", afirma Francisco Calheiros, Presidente da CTP. "Estamos preocupados e a acompanhar atentamente esta situação, procedendo também a um levantamento de informação".

A CTP destaca ainda que a Thomas Cook é responsável por mais de 20 mil postos de trabalho em todo o mundo, dos quais nove mil no Reino Unido, e que o governo britânico se prepara para efetuar a maior operação de repatriamento em tempos de paz, "para trazer de regresso a casa 150 mil britânicos que se encontram deslocados", havendo atualmente cerca de 600 mil clientes estão em viagem muitos com pacotes completos de férias".