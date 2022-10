Bundesbank diz que a rentabilidade dos bancos alemães pequenos "é fraca"

A rentabilidade dos bancos e caixas de crédito alemães de pequena e média dimensão é "fraca" e é muito provável que ainda diminua devido ao nível historicamente baixo das taxas de juro, foi esta segunda-feira anunciado.

Este é um dos resultados da prova de resistência que o Bundesbank e as autoridades de supervisão financeira alemãs BaFin realizaram a 1.400 bancos alemães de dimensão média e pequena, que não são supervisionados diretamente pelo Banco Central Europeu (BCE).

A prova de resistência incluía perguntas em relação às receitas dos bancos e caixas de poupanças à solidez num ambiente de baixas taxas de juro.

A prova de solvência de 2019 "confirmou a nossa estimativa de que a fase de baixas taxas de juro cria um desafio notável para os bancos", afirmou o diretor executivo de supervisão da BaFin, Raimund Röseler, ao anunciar os resultados da prova em Frankfurt.

Röseler disse que, em geral, a maior parte dos bancos alemães estão bem capitalizados, também no cenário de tensão, que suporia um recuo da quota de capital de máxima qualidade em relação aos ativos ponderados por risco de 3,5 pontos percentuais.

Em princípio, os bancos alemães reconhecem os desafios devido ao ambiente de baixas taxas de juro e aplicaram medidas para melhorar as suas rentabilidades. Mas os bancos preveem cada vez mais passar para os clientes as taxas de juro negativas, afirmou o diretor de supervisão do Bundesbank, Joachim Wuermeling. Mesmo assim, os bancos e as caixas de poupança estão dispostos a assumir mais riscos para melhorar os seus resultados.

O Bundesbank e a BaFin fizeram a prova de resistência a 1.400 bancos, que representam 89% das instituições de crédito na Alemanha e 38% do volume de negócios.