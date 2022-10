Anadia atribui 82 mil euros de subsídios para incentivar o nascimento de bebés no concelho

A Câmara de Anadia atribuiu 82 mil euros de apoios financeiros de "incentivo à natalidade" a 82 famílias do concelho, no âmbito do programa "Nascer Anadiense", que arrancou em agosto de 2018, foi esta segunda-feira anunciado.

Na última reunião, o executivo municipal aprovou a entrega de apoios a mais dez famílias, dando cumprimento a uma medida prevista no Regulamento Geral de Ação Social do Município de Anadia (RGASMA).

A medida "Nascer Anadiense" destina-se a incentivar a natalidade naquele concelho bairradino, através da atribuição de um apoio pecuniário destinado a compensar os custos com a realização de despesas, em bens e serviços considerados indispensáveis ao desenvolvimento da criança.

Entre outras, são abrangidas pela medida despesas com vacinas não contempladas no Plano Nacional de Vacinação, assistência médica e medicamentosa, artigos de puericultura e mobiliário, equipamentos de segurança, higiene e conforto, vestuário e calçado.

O apoio é destinado a crianças nascidas ou adotadas em famílias com residência há mais de um ano e com recenseamento no concelho de Anadia.

Segundo o Regulamento aprovado em junho de 2018, pelo menos metade do montante do incentivo financeiro atribuído terá de ser gasto em estabelecimentos comerciais situados na área do concelho de Anadia, como forma de dinamizar a economia local.