Saudi Aramco: Que gigante é este que mete a bolsa portuguesa no bolso?

O ataque com drones às instalações da Saudi Aramco trouxe uma nova agitação ao mercado petrolífero, expondo a vulnerabilidade da maior petrolífera do mundo a atentados e fazendo recrudescer a tensão geopolítica no Médio Oriente. Mas o que é afinal a Saudi Aramco? Criada em 1944 por investidores norte-americanos, a Arabian American Oil Company (daí a designação Aramco), só em 1988 se tornaria propriedade do reino saudita. Hoje é um gigante petrolífero cujos lucros chegariam para em dois anos e meio “limpar” toda a dívida pública portuguesa.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)