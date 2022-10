Combustíveis vão subir: Saiba quais são os postos mais baratos do país

O ataque com drones às instalações da Saudi Aramco na Arábia Saudita provocou na última semana um agravamento do preço do petróleo que se repercutirá esta segunda-feira no bolso dos consumidores portugueses, sendo esperados aumentos de três cêntimos por litro no gasóleo e de quatro cêntimos por litro na gasolina.

Este agravamento do preço final de venda ao público representará um custo adicional de 1,5 euros para atestar um depósito de 50 litros de gasóleo e de 2 euros para encher um depósito de 50 litros de gasolina.

Para economizar no combustível, abastecer o carro este domingo poderá ser uma boa ideia. E se quiser maximizar essa poupança fique a saber onde estão os postos mais baratos do país, segundo a listagem publicada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

As bombas mais baratas estão fora dos grandes centros urbanos de Lisboa e do Porto, situados em Rio Maior, Chamusca, Castelo Branco, Aveiro, Vilar Formoso, entre outras localizações. Mas apresentamos também, mais abaixo, os postos mais económicos das cidades de Lisboa e Porto.

Os mais baratos do país

Gasolina 95 simples:

(Todos a 1,369 euros por litro):

- Intermarché Rio Maior

- Intermarché Chamusca

- Jumbo Castelo Branco

- Jumbo Aveiro

- Intermarché Fundão

- Pingo Doce Aveiro

- Pingo Doce Borba

- Pingo Doce Castelo Branco CC Forum

- Pingo Doce Chamusca

- Pingo Doce Guarda

- Pingo Doce Fundão

- Pingo Doce Oliveira do Bairro

- Pingo Doce Rio Maior Taipas

- Pingo Doce Santarém

Gasóleo simples:

- Intermarché Vilar Formoso (1,209 euros por litro)

- Jumbo Castelo Branco (1,239 euros)

- RE Rede Energia Pombal (1,246 euros)

- Intermarché Castelo Branco (1,248 euros)

- Intermarché Belmonte (1,248 euros)

Os mais baratos de Lisboa

Gasolina 95 simples:

- RE Rede Energia Campo Grande (1,459 euros por litro)

- RE Rede Energia Expo (1,459 euros)

- Cepsa Chelas (1,469 euros)

- Prio Avenida de Roma (1,489 euros)

- Prio Alta de Lisboa (1,489 euros)

Gasóleo simples:

- RE Rede Energia Campo Grande (1,349 euros por litro)

- RE Rede Energia Expo (1,349 euros)

- Cepsa Chelas (1,374 euros)

- Prio Avenida de Roma (1,379 euros)

- Prio Alta de Lisboa (1,379 euros)

Os mais baratos do Porto

Gasolina 95 simples:

- RE Rede Energia Porto (1,424 euros por litro)

- Jumbo Gondomar 2 (1,429 euros)

- Cepsa Porto S. Dinis (1,429 euros)

- Q8 Circunvalação (1,449 euros)

- Cepsa Hospital S. João (1,449 euros)

Gasóleo simples:

- Jumbo Gondomar 2 (1,319 euros por litro)

- RE Rede Energia Porto (1,329 euros)

- Cepsa Porto S. Dinis (1,334 euros)

- Q8 Circunvalação (1,339 euros)

- Q8 Constituição (1,349 euros)

Nota: Dados publicados a partir da informação mais recente da DGEG, do portal Preços de Combustíveis, considerando apenas postos com preços atualizados desde 16 de setembro.