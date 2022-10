Cofina oferece 181 milhões de euros pela dona da TVI

A Cofina avançou este sábado com a oferta pública de aquisição (OPA) do grupo Media Capital, dono da TVI, registando o anúncio preliminar de lançamento da OPA. A operação prevê, conforme já tinha sido noticiado, pelo menos um aumento de capital na Cofina, para financiar a compra. E avalia a Media Capital em cerca de 181 milhões de euros, valor a que se soma a dívida da empresa, que a Cofina também assumirá.

O anúncio preliminar agora divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) indica que a oferta sobre o grupo Media Capital avança a um preço de 2,33 euros por ação.

Mas na prática o preço agora anunciado apenas se aplicará a 5,31% das ações da Media Capital (pelos quais a Cofina pagará 10,5 milhões de euros), já que os restantes 94,69% da Media Capital, detidos pela empresa Vertix (por sua vez detida pelos espanhóis da Prisa), foram "objeto de uma instrução irrevogável de bloqueio" e fazem parte de um contrato de compra separado, ao preço de 2,13 euros por ação.

Assim, a Cofina pagará à Prisa 170,6 milhões de euros pelos seus 94,69% da Media Capital, e pagará aos restantes acionistas da dona da TVI, que controlam outros 5,31%, um total de 10,5 milhões de euros. O preço global que o grupo de Paulo Fernandes pagará pelas ações da Media Capital ascenderá a 181 milhões de euros.

Além deste preço de compra, a Cofina assumirá a dívida da Media Capital, o que colocará o valor total do negócio do grupo dono da TVI em 255 milhões de euros.

A operação está agora dependente de um conjunto de condições suspensivas, em que se incluem a não oposição da Autoridade da Concorrência, a autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, a aprovação do negócio em assembleia geral da Prisa e a "execução de um ou mais aumentos do capital social do oferente", isto é, da Cofina.

A Cofina já é dona do "Correio da Manhã", CMTV, "Sábado", "Jornal de Negócios", "Record", entre outros títulos. O principal ativo da Media Capital é a TVI, que tem presença quer em canal aberto (onde a Cofina não está), quer na televisão por assinatura (onde a Cofina já tem a CMTV).

Cofina garante ter crédito bancário aprovado

Em comunicado, a Cofina anunciou que "o seu financiamento está assegurado através de crédito bancário já aprovado e da realização de um aumento de capital".

Segundo a mesma fonte, os atuais acionistas de referência da Cofina já se comprometeram com mais de 50% desse aumento de capital (cujo valor não é detalhado). A Cofina admite que é possível que entrem novos investidores com posições qualificadas.

Conforme o Expresso já escreveu, o empresário Mário Ferreira (dono da empresa de cruzeiros Douro Azul) é um dos investidores que deverão participar nesse aumento de capital. Mas o comunicado da Cofina é omisso quanto aos novos investidores.

"Esta aquisição permite que após alguns anos um dos principais grupos de meios de comunicação social volte a ter um acionista de matriz nacional", conclui a Cofina.