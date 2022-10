BCP emite 450 milhões em dívida subordinada

O Banco Comercial Português (BCP) fixou o montante de colocação na emissão de dívida subordinada nos 450 milhões de euros. A operação terá um prazo de 10,5 anos, com opção de reembolso antecipado pelo banco no final de 5,5 anos, e uma taxa de juro de 3,871%, ao ano, durante os primeiros 5,5 anos.



Este valor, de acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)., correspondente a um 'spread' de 4,231% sobre a taxa 'mid-swaps' de 5,5 anos, o qual, para a fixação da taxa de juro para os remanescentes cinco anos, se aplicará sobre a taxa 'mid-swaps' em vigor no início desse período.

A emissão já estava a ser preparada desde pelo menos quinta-feira, quando o banco informou o mercado de que mandatou não só o seu banco mas também o Credit Suisse, Goldman Sachs e JP Morgan para liderarem uma emissão de títulos de dívida subordinados. “Pretende-se que a emissão venha a preencher os requisitos regulamentares necessários para poder ser classificada como instrumento de fundos próprios de nível 2”.

O BCP já tinha feito uma emissão de dívida este ano, mas, nesse caso, eram subordinados perpétuos. Nesse caso, foram colocados 400 milhões de euros, sem prazo de vencimento, sendo que a possibilidade de reembolso antecipado iniciava-se no quinto ano nesta emissão, os bancos líderes eram os mesmos, com uma exceção: em vez do Goldman Sachs, era o UBS que estava na operação). A taxa de juro associada, nos primeiros cinco anos, era de 9,25%.

A taxa era maior nesta operação porque o tipo de títulos de dívida era mais arriscado, são chamados a sofrer perdas em caso de dificuldades logo após os acionistas. Foi uma emissão deste tipo que o BPI fez este mês pagando uma taxa de 6,5% para colocar 275 milhões de euros, sendo que, neste caso, o subscritor de todos os títulos foi o seu acionista, o CaixaBank.

Na prática, os requisitos de fundos próprios dos bancos divide-se em vários patamares: uns para assegurar que há capacidade de absorção de perdas; uns para garantir que há capacidade de reembolso aos credores do banco.

Na prática, as emissões de títulos de nível 2 contam para o rácio total enquanto as operações de nível 1 contam para o rácio Tier 1. Há ainda o rácio common equity tier 1, que corresponde ao capital e não dívida.