Taxa de Segurança Alimentar. Esta luta já vale 80 milhões de euros

A Taxa de Segurança Alimentar já rendeu ao Estado 57,3 milhões de euros desde 2012, mas o encaixe do cofre público deveria rondar os €80 milhões, uma vez que a fatia em incumprimento correspondente ao grupo Jerónimo Martins representa cerca de 30% do total, mostram os números disponibilizados ao Expresso pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

O gabinete do ministro Capoulas Santos não comenta, no entanto, a decisão do dono das cadeias Pingo Doce e Recheio de apresentar queixa na Comissão Europeia contra o pagamento desta taxa, criada pela atual presidente do CDS/PP Assunção Cristas, quando tinha a pasta da Agricultura no Governo de Pedro Passos Coelho. As principais cadeias de distribuição presentes em Portugal evitam falar sobre o assunto, assim como a APED - Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, o que parece deixar o grupo Jerónimo Martins isolado nesta fase do protesto. É também o único grupo que não está a pagar a taxa.

A Auchan, uma das poucas insígnias a responder, agora, ao Expresso é clara: paga a taxa anualmente desde que esta foi criada, em 2012, contestou (impugnou judicialmente) a medida todos os anos, até 2017, e, “até à presente data, ainda não obteve qualquer decisão naqueles processos de impugnação”. “A partir de 2017, a Auchan deixou de impugnar o pagamento daquela taxa face às decisões do Tribunal Constitucional (por exemplo, Acórdãos 539/2015 e 544/2015) que confirmaram a constitucionalidade da norma que criou esta taxa”, explica o departamento jurídico e fiscal da cadeia francesa sem revelar o valor anual envolvido. “Totaliza centenas de milhares de euros todos os anos”, comenta apenas.

A Sonae MC, líder de mercado, com uma quota próxima dos 22%, recusa tomar qualquer posição ou comentar o assunto. Intermarché, Dia e Aldi também evitam falar, assim como a Mercadona, recém-chegada a Portugal. Já o Lidl, “no escrupuloso cumprimento da lei, paga a taxa de segurança alimentar, contestando de imediato” e contabiliza o valor total das entregas em 11,6 milhões de euros, o que corresponde a um valor médio de 1,5 milhões por ano, diz o grupo alemão.

Queixa na Comissão Europeia

É um cenário bem diferente da contestação geral que acompanhou a imposição da taxa às empresas de comércio alimentar ou misto com uma área de venda superior a 2000 metros quadrados, com o objetivo de financiar ações no âmbito da segurança alimentar, da proteção e sanidade animal e erradicação das doenças dos animais.

O grupo Jerónimo Martins, com uma quota de mercado na ordem dos 21%, no segundo lugar do ranking do sector, é o único operador que tem recusado pagar esta taxa argumentando que “é inconstitucional” e representa “um auxílio ilegal do Estado”. Há uma semana, com base na informação que consta no relatório e contas do primeiro semestre de 2019, o jornal "Público" noticiou que o dono do Pingo Doce apresentou uma queixa à Comissão Europeia contra a taxa de segurança alimentar. Fonte oficial da empresa confirmou a reclamação, referindo que está, agora, pendente da decisão de Bruxelas, mas recusou adiantar mais pormenores.

Desde a imposição da taxa, o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos já apresentou queixas em diferentes instâncias. Perdeu nos tribunais de primeira e segunda instância, perdeu no Tribunal Constitucional, que considerou que a taxa está associada a um serviço, e perdeu no Tribunal Europeu, que defende a liberdade do Estado nessa matéria. Falta, agora, saber o que pensa a Comissão Europeia sobre esta matéria em que a atuação do Ministério da Agricultura tem sido, sempre, a de defender a sua posição e de instruir processos de cobrança coerciva, até agora sem sucesso devido aos sucessivos recursos da empresa, que acumula 19.273.230 euros em falta.

A Taxa Segurança Alimentar Mais financia todo o Sistema de Controlo Oficial, assegurando a segurança alimentar, de acordo com o previsto no Regulamento Europeu (RegEU) n.º 854/2004, de 29 abril, e, desde 2013, está fixada em sete euros por metro quadrado, o que se traduz em valores acima de €2,5 milhões para os dois principais grupos de distribuição em território nacional, a Sonae MC e a Jerónimo Martins.