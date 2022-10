Lucros do Banco Montepio caem 77% e ficam-se pelos 3,6 milhões

O Banco Montepio registou uma quebra de 77% dos resultados líquidos no primeiro semestre. Os lucros ficaram-se pelos 3,6 milhões de euros até junho, comparáveis aos 15,8 milhões do período homólogo. O coração do negócio bancário recuou, e o angolano Finibanco também prejudicou.

A margem financeira (diferença entre juros cobrados em créditos e juros pagos em depósitos) ficou-se pelos 120,1 milhões de euros, abaixo dos 134,2 milhões do período homólogo, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Sendo a margem a principal componente do produto bancário, também este indicador passou de um número acima dos 200 milhões para os 182,2 milhões. Contou, aqui, também, a quebra das operações financeiras, com menos ganhos com venda de dívida.

Já os custos do banco que tem Carlos Tavares como presidente da administração deslizaram 5% para 125,4 milhões, devido sobretudo à quebra dos custos com pessoal mas em que os gastos gerais também ajudaram ao alívio.

Assim, apesar da descida dos custos, o facto de o produto bancário ter deslizado a um ritmo superior fez com que o rácio cost-to-income (que faz a comparação entre os dois indicadores) subiu de 66,5%, em junho de 2018, para 68,2%, um ano depois.

O que também desceu – e impediu uma maior quebra do lucro – foram as imparidades e provisões. “O total de dotações para imparidades e provisões constituídas no primeiro semestre de 2019 apresentou uma redução de 20,8% face ao valor contabilizado no período homólogo, situando-se em 47,1 milhões de euros”, explica o comunicado à CMVM.

Angola prejudica

As operações em África, sobretudo o Finibanco Angola, prejudicaram as contas semestrais, já que, em vez dos 11,9 milhões recebidos no ano passado, só conseguiu 5,9 milhões de euros entre janeiro e junho.

Além disso, a fatura fiscal do Banco Montepio no primeiro semestre foi mais agressiva: em vez dos 2,2 milhões do primeiro semestre de 2018, o banco liderado por Dulce Mota, de forma interina, obteve lucros de 10,7 milhões.

Malparado aumenta no semestre e só desce em julho

O montante de ativos problemáticos, como o crédito malparado, representa 14,7% da carteira de ativos. Só que o valor é superior ao rácio de 14,4% que se verificou em dezembro. Como a carteira de crédito diminuiu, o rácio tende a aumentar, já que não foi compensado pela descida das exposições tóxicas. Contudo, em julho, houve já uma venda de carteira de créditos, que baixa o rácio para 12,9%.

“No final do primeiro semestre de 2019 o crédito a clientes (bruto) totalizou 12.578 milhões de euros, traduzindo um decréscimo de 3,7% face ao montante relevado no final de 2018, evidenciando uma exigente política de repricing e de gestão do risco na concessão de crédito”, justifica-se a instituição financeira do grupo mutualista Montepio Geral. Já os depósitos atingiram os 12.680 milhões de euros.

No comunicado, o Banco Montepio não faz menção à coima de 13 milhões que foi aplicada na investigação da Autoridade da Concorrência, que teve lugar este mês.

(Notícia atualizada com mais informações às 17:32)