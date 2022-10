Há mais de 40 mil alunos à procura de quarto em Lisboa

Os estudantes que chegarem por estes dias a Lisboa vão disputar quartos com mais de 40 mil colegas igualmente deslocados na capital. Só nas duas principais universidades (Universidade de Lisboa e Nova de Lisboa) há cerca 43 mil alunos deslocados e as residências universitárias apenas têm lugar para 1701. Uma verdadeira dor de cabeça no mercado imobiliário mais inflacionado do país. Mas Lisboa não é caso único.

No Minho, para receber os novos alunos, este ano a Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) decidiu lançar um projeto chamado “Uma Pedra por Mim”. A ação simbólica, que passou pela instalação de contentores no campus universitário onde os estudantes podiam depositar uma pequena pedra, pretendia alertar para um problema generalizado no país: a falta de alojamento universitário e a escalada dos preços dos quartos.

