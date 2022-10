Energia eólica offshore no Reino Unido já está mais barata que a eletricidade em Portugal

O Reino Unido anunciou esta sexta-feira um novo desenvolvimento no mercado da energia eólica offshore, ao revelar que no terceiro leilão para garantir tarifas de venda aos produtores a proposta mais competitiva chegou a 39,65 libras por megawatt hora (MWh), o equivalente a 44,8 euros por MWh ao câmbio atual.

Este preço fica 30% abaixo do preço mais baixo do anterior leilão que o Governo britânico tinha promovido em 2017, também na modalidade de CfD ("contracts for difference"), em que os promotores asseguram um preço mínimo de venda da sua energia à rede, garantindo a proteção dos seus investimentos caso a evolução futura do preço de mercado atire o preço grossista da eletricidade para valores mais baixos.

Na prática, esta descida de preços na energia eólica offshore no Reino Unido confirma a tendência de redução de custo de construção dos parques eólicos no mar, que se vão afirmando como uma solução cada vez mais competitiva para a produção de elevados volumes de energia.

O preço conseguido agora no leilão no Reino Unido é significativo: fica inclusive abaixo do atual custo de mercado da eletricidade em Portugal e Espanha, que este ano tem rondado os 50 euros por MWh.

Em julho o preço médio grossista (isto é, custo da eletricidade gerada pelas centrais, sem incluir os custos de transporte e distribuição ao cliente final) em Portugal ascendeu a 51,4 euros por MWh, tendo descido para 44,96 euros por MWh em agosto. O preço diário contratado para esta sexta-feira, por exemplo, está em 48,5 euros por MWh.

O leilão do Reino Unido contratou um total de 6 gigawatts (GW) de novos parques eólicos offshore, que deverão estar a funcionar o mais tardar em 2025. O preço médio ficou em 40,6 libras por MWh, o equivalente a 46,1 euros por MWh.

A EDP Renováveis é uma das empresas com projetos eólicos offshore no Reino Unido, mas não consta dos vencedores do leilão desta sexta-feira. No final do ano passado a empresa já tinha confirmado ter conseguido um contrato CfD no mercado britânico para um dos seus projetos na Escócia.

A associação eólica europeia WindEurope assinalou o feito. "O custo da eólica offshore continua a cair, agora para menos de 50 euros por MWh, incluindo o custo de ligação à rede. A eólica offshore é agora a segunda fonte mais barata de geração de eletricidade no Noroeste da Europa, atrás da eólica onshore. A tecnologia continua a desenvolver-se. A cadeia de fornecedores continua a melhorar. E está a contribuir com enormes volumes. Este leilão de 6 GW no Reino Unido é o maior leilão de sempre de energia eólica", comentou o presidente da WindEurope, Giles Dickson.