Banca portuguesa é das que mais poupam com nova taxa do BCE

Portugal é um dos países do euro cujos bancos mais beneficiam com o novo regime de dois escalões de taxas sobre os depósitos aprovado na semana passada pelo Banco Central Europeu (BCE). De acordo com cálculos do economista francês Eric Dor, a banca nacional apenas vai pagar 5,5% do que pagaria se a taxa ainda em vigor se mantivesse. A poupança anual ascende a quase €38 milhões, o que corresponde a um corte de 94,5% em relação ao custo que suporta com a aplicação da taxa negativa de -0,4% que deixa de vigorar a 30 de outubro.

