70% do CO2 gerado com o consumo de energia não paga qualquer imposto

O número impressiona: 70% das emissões de dióxido de carbono (CO2) relacionadas com o consumo de energia em países desenvolvidos e em economias emergentes não estão sujeitas a qualquer imposto. Esta realidade mostra que é pequeno o incentivo rumo à transição para formas de energia mais limpas, revela um relatório sobre a tributação do uso de energia, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), cuja versão completa será publicada em outubro.

As conclusões principais do estudo surgem no dia em que arrancou, na Austrália, uma semana de greve mundial pelo clima – durante a qual estão planeados mais de 1700 eventos em todo o mundo – e na véspera da Cimeira da Ação Climática, convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e que terá lugar na sede da ONU, em Nova Iorque.

De acordo com a OCDE, em 44 países – grupo em que se inclui Portugal –, responsáveis por mais de 80% das emissões, os impostos sobre as fontes de energia poluentes “estão longe de estar próximos dos valores necessários para reduzir os riscos e impactos das alterações climáticas, assim como da poluição do ar”.

Pouco tem sido o progresso para alargar as taxas sobre o carbono, denuncia a organização. Desde 2015, apenas três países – Dinamarca, Holanda e Suíça – aumentaram em mais de 10 euros por tonelada de CO2 os impostos sobre o carbono.

A OCDE esclarece ainda que este tipo de taxas são mais significativas nos transportes devido a uma maior tributação dos combustíveis. Aliás, no que se refere ao sector rodoviário, os únicos três países que não cobram as emissões de CO2 a 30 euros por tonelada são o Brasil, Indonésia e Rússia.

Emissões na aviação e nos transportes marítimos ficam de fora

Já as emissões na aviação e nos transportes marítimos “não são de todo taxadas”, adianta a OCDE, esclarecendo que os combustíveis usados nestas atividades são, por vezes, tributados, mas “raramente refletem” preocupações de descarbonização das economias.

Aliás, faz notar a OCDE, 85% do CO2 que decorre do consumo de energia é gerado fora do sector dos transportes e os impostos apenas incidem sobre 18% destas emissões, deixando isentos de qualquer taxa 82% dos gases.

Além de contribuírem para incentivar o recurso a energias verdes, os impostos sobre o carbono têm um “potencial considerável” em termos de receitas, frisa a OCDE: subir as taxas sobre o carbono para 30 euros por tonelada iria gerar, aproximadamente, um adicional de 1% do Produto Interno Bruto nos 44 países analisados neste estudo. E são uma oportunidade para “reformas fiscais” que podem incluir mudanças na distribuição da carga fiscal, potenciando a redução dos impostos sobre o rendimento, por exemplo.

Os fundos obtidos, sugere a OCDE, também podem ser usados para investir em áreas como a edução, saúde e infraestruturas e, assim, reduzir a dívida pública. Ou serem utilizados para financiar diretamente as famílias no sentido de reduzirem a sua dependência de bens ou serviços com uma elevada pegada ambiental.

Outra opção é a de colocar estas receitas ao serviço da investigação e desenvolvimento na área do ambiente e noutras políticas de combate às alterações climáticas.