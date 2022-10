IRGAwards: Miguel Maya eleito CEO do ano

A EDP, o Millennium BCP, a SIBS e a Outsystems foram as empresas vencedoras da 32ª edição dos IRGAwards, uma iniciativa da consultora Deloitte (ao qual o Expresso se associa) que distingue as boas práticas dos empresários e das empresas portuguesas na relação com os investidores. A cerimónia de entrega dos galardões – que foram anunciados no momento sem qualquer conhecimento dos vencedores – decorreu esta noite, 19 de setembro, no Convento do Beato.

Nas categorias que premeiam os empresários, Miguel Maya, administrador executivo (CEO) do BCP - e que no vídeo explica como dirigir uma empresa como uma orquestra - foi um dos principais distinguidos ao vencer o prémio de melhor CEO de 2018, o ano a que se referem estes IRGAwards. Miguel Stilwell D’Andrade, da EDP, venceu o prémio de melhor administrador financeiro (CFO), e Miguel Viana, também da EDP, foi eleito o melhor Investor Relations.

Na hora de receber o grande prémio, Miguel Maya, preferiu destacar o coletivo com que trabalha em vez da sua pessoa: “Não sou o CEO do BCP, estou como CEO“, disse o vencedor destacando a importância da equipa e de uma cultura forte para o sucesso de uma organização. Já Miguel Stilwell d'Andrade lembrou o “ano intenso“ na EDP, marcado por eventos relacionados com a oferta pública de aquisição ou a emissão das "green bonds“, por exemplo. Miguel Viana destacou vários pontos basilares na relação da EDP com os investidores, a começar pelo princípio da confiança:"É fundamental nas decisões de investimento e nas relações humanas“

Nas categorias que premeiam as empresas as eleitas foram a SIBS e a Outsystems. A Outsystems foi distinguida com o Market Development Award e a SIBS com o Transformation Award, sendo que o primeiro “visa distinguir uma iniciativa com impacto significativo no desenvolvimento do mercado de capitais” e o segundo “elege um projeto de excelência na transformação das atividades ou do negócio das empresas”. “Este prémio reflete um sucesso repentino que durou 18 anos a construir“, ironizou Paulo Rosado, o CEO da Outsystems. Já a CEO da SIBS, Madalena Tomé, referiu a exigência do prémio e o ADN de inovação que levou a SIBS a conseguir conquistá lo.

Como acontece todos os anos, a consultora entregou ainda um outro prémio – o Lifetime Achivement Award – que nesta edição foi para o empresário Ilídio Pinho. Esta é atribuído a personalidades com mais de 65 anos e “cuja carreira tenha tido impacto significativo no desenvolvimento do mercado de capitais”, pode ler-se no regulamento. Num emotivo discurso, Ilídio Pinho lembrou as lições de vida que justificaram o seu desejo de ser empresário: "Sempre quis ser mais, melhor, não para mim, mas para a sociedade". O empresário terminou lembrando o sentido da missão da plateia de empresários e gestores que o ouvia: "Lutar pelo desenvolvimento do país e dos mais pobres e necessitados".

Estava ainda previsto entregar um outro prémio, o Governance Initiative Award que, segundo o regulamento, “reconhece uma iniciativa que tenha contribuído significativamente para a melhoria das condições do governo societário ou do mercado”. Contudo, como explicou ao Expresso o presidente do júri, Vítor Bento, na lista das empresas que se candidataram não houve nenhuma que se tenha destacado de forma significativa e, como tal, entendeu-se não atribuir esta distinção.

"Sobre o prémio, também introduzido este ano, da Iniciativa de Governance, o júri entendeu que, talvez por se tratar do primeiro ano e ter havido porventura alguma insuficiente clarificação do seu âmbito ou conteúdo, as iniciativas analisadas não continham a dimensão suficiente para ser distinguidas como exemplares. Esperemos que isso constitua estímulo para dispormos de mais candidaturas na próxima edição dos prémios”, remata Vítor Bento.

Veja em baixo a lista de todos os prémios e ainda dos nomeados nas categorias que premeiam os empresários:

Melhor CEO

Nomeados:

António Mexia, EDP

António Rios de Amorim, Corticeira Amorim

Carlos Gomes da Silva, Galp Energia

Miguel Maya, BCP

Pedro Soares dos Santos, Jerónimo Martins

Vencedor: Miguel Maya, BCP

Pode dizer-se que Miguel Maya chegou, viu e venceu. Foi precisamente em 2018 - o ano a que se referem os IRG Awards agora atribuídos - que o empresário subiu a CEO do banco privado. Há 23 anos no BCP e na administração desde 2009, disse, quando iniciou a nova etapa, que o seu grande objetivo à frente do banco era a mobilização dos trabalhadores e a aposta nos serviços móveis.



Melhor CFO

Nomeados:

Cristina Rios de Amorim, Corticeira Amorim

Filipe Crisóstomo Silva, Galp

Miguel Bragança, BCP

Miguel Stilwell d'Andrade, EDP

Vencedor: Miguel Stilwell d'Andrade, EDP

Foi igualmente no ano passado que Miguel Stilwell d'Andrade assumiu o cargo de CFO, em substituição de Nuno Alves, ficando com a grande responsabilidade de equilibrar a pesada dívida da EDP. Tem 43 anos e está na elétrica desde 2000 e na administração desde 2012, o que fez dele o elemento mais novo de sempre na comissão executiva.

Melhor Investor Relations (IRO)

Nomeados:

Ana Negrais de Matos, Corticeira Amorim

Cláudia Falcão, Jerónimo Martins

Miguel Viana, EDP

Rui Coimbra, BCP

Vencedor: Miguel Viana, EDP

Ao contrário dos outros dois “miguéis” agora premiados, Miguel Viana já está neste cargo desde 2006 e até já foi nomeado para este prémio várias vezes. A sua distinção significa igualmente que a EDP é premiada duas vezes na edição deste ano dos IRG Awards.

Market Development Award

OutSystems

Transformation Award

SIBS

Lifetime Achievement Award

Ilídio Pinho