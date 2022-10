Wall Street fecha com ganhos depois de a Fed ter feito mais um corte “moderado”

A praça de Nova Iorque acabou por moderar esta quarta-feira a reação negativa inicial à decisão da Reserva Federal (Fed) em fazer mais um "ajustamento moderado", um novo corte de apenas 25 pontos-base (um quarto de ponto percentual) à taxa diretora.

O New York Stock Exchange (NYSE), a maior bolsa do mundo na famosa Wall Street, acabou por sair do vermelho e fechar em terreno positivo, com ganhos modestos de 0,13% no Dow Jones 30 (dos pesos pesados) e 0,03% no Standard & Poors 500. O Nasdaq não conseguiu inverter a reação negativa inicial e encerrou com uma perda de 0,11%. Depois da publicação do comunicado da Fed, o Nasdaq chegou a cair 1% e o S&P 500 recuou 0,7%. O índice MSCI para o conjunto das bolsas de Nova Iorque registou um ganho pouco acima da linha de água, de 0,01%.

A Fed optou na reunião desta quarta-feira por cortar uma vez mais a taxa diretora, mas dentro de uma orientação de "ajustamentos moderados" a meio do ciclo que não indicam antecipadamente que haverá um ciclo de cortes, como sublinhou Jerome Powell, o seu presidente, na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio das decisões.

O banco central desceu a taxa diretora do intervalo entre 2% e 2,25% para 1,75% e 2%. Mexeu, também, na taxa de remuneração dos depósitos dos bancos comerciais na Fed, cortando-a de 2,1% para 1,8%, e ainda na taxa do overnight para operações de recompra reduzindo-a de 2% para 1,7%.

Face à turbulência ocorrida no começo desta semana no mercado interbancário, com a subida da taxa efetiva para 2,3% (acima do limite máximo de 2,25%) na terça-feira, a Fed realizou, pela primeira vez desde a crise financeira de 2008, duas intervenções, avançando com dois leilões até 75 mil milhões de dólares (€68 mil milhões) na terça e nesta quarta-feira. Um terceiro leilão até ao mesmo montante está previsto para quinta-feira antes da abertura da sessão norte-americana.

Fed não prevê mais nenhum corte, mas mercados apontam para nova descida em dezembro

Nas previsões dos membros da Fed, publicadas esta quarta-feira não se aponta para mais nenhum corte até final do ano nem em 2020, mas sete entre os 17 participantes preveem mais um corte em 2019. A opinião desta minoria coincide com as indicações no mercado de futuros da taxa diretora, que apontam para uma probabilidade de mais de 50% para uma terceira descida este ano de 25 pontos-base ou mais na última reunião do ano, a 11 de dezembro. Contudo, em 2020, o mercado de futuros não aponta para mais nenhum corte, pelo menos até à reunião de abril.

Apesar de Powell ter sublinhado que não há nenhum ciclo de cortes pré-determinado, admitiu que a Fed está preparada para "ser mais agressiva" no caso da situação da economia norte-americana se deteriorar. Ainda que prevendo um abrandamento de 2019 a 2021, com a taxa de crescimento a deslizar de 2,2% para 1,9%, as previsões dos membros da Fed não anteveem qualquer recessão no horizonte, ponto que Powell sublinhou e que contraria os piores cenários em voga.

Taxas negativas não

No entanto, se os riscos externos e as tensões comerciais se agravarem e o impacto sobre a economia norte-americana se sentir, Powell admitiu que "uma sequência de cortes poderá ser necessária". Referiu, ainda, que a Fed poderá ter de "revisitar" o crescimento orgânico do balanço "mais cedo do que se pensa".

Contudo, há uma medida que afastou completamente do menu: a opção por taxas negativas, como fizeram nomeadamente o Banco Central Europeu e o Banco do Japão em relação aos depósitos dos bancos nos cofres dos bancos centrais. Uma estratégia monetária que o presidente Trump já aludiu que gostaria de ver 'copiada' pela equipa de Powell.

"Escolhemos não tomar essa opção durante a crise financeira. E não o faremos agora. Se for necessário, usaremos, de novo, o quantitative easing (a compra de ativos) e a comunicação da orientação futura, mas não taxas negativas", enfatizou o presidente da Fed na conferência de imprensa desta quarta-feira.