Trump ataca, de novo, Powell: "Falha novamente"

O presidente Trump não perdeu tempo a criticar a decisão da Reserva Federal (Fed) desta quarta-feira que apostou uma vez mais por um ajustamento moderado e não por um corte substancial reclamado pelo inquilino da Casa Branca.

Em mais um tweet, Trump acusou a Fed de mais um falhanço e não poupou nas palavras: "Falha novamente! Sem coragem, sem senso, sem visão", juntando que Powell "é um péssimo comunicador".

O tweet do presidente foi rapidamente replicado nas redes sociais. Um dos comentários de apoiantes de Trump é exemplificativo da linha de pensamento politico sobre o que está a fazer a Fed: "Uma pequena minoria não tem coragem para ajudar a economia. São democratas pró-liberais que estão a tentar sabotar a nossa economia antes das eleições de 2020".

O presidente do banco central respondeu, durante a conferência de imprensa após a divulgação das decisões da reunião desta quarta-feira, que "o moral da Fed é elevado" e que a equipa "está unida". Recusou-se a comentar diretamente o tweet presidencial.

A Fed optou por mais um corte de apenas 25 pontos-base (um quarto de ponto percentual), semelhante ao realizado na reunião anterior no final de julho, longe da pressão de Trump para que a equipa do banco central norte-americano copie o Banco Central Europeu (BCE) e corte significativamente a taxa diretora (que fica, a partir de quinta-feira no intervalo ente 1,75% e 2%) e opte inclusive por taxas negativas.

Powell sublinhou esta quarta-feira que a orientação da Fed é para ajustamentos "moderados" e que o banco central exclui por completo a adopção de taxas negativas (como o BCE e o Banco do Japão, por exemplo, aplicam sobre os depósitos dos bancos). O presidente da Fed referiu que, nem mesmo durante a crise financeira e a recessão de 2008 e 2009, o banco central dos EUA se decidiu por taxas negativas. E que, a haver um risco de recessão - que não está, o entanto, nas previsões da Fed -, Powell seria a favor de usar, de novo, outros instrumentos, como o regresso ao programa de compras de ativos. Mas nunca taxas negativas.