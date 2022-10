Produção total de petróleo da Arábia Saudita retomada até final do mês

O ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman, disse esta terça-feira em conferência de imprensa que a produção total de petróleo no país será retomada até ao final de setembro. Em conferência de imprensa, o ministro saudita afirmou também que 50% da produção de petróleo cortada devido a um ataque ao maior campo petrolífero do país, no sábado, já foi restabelecida.

O ministro adiantou também que, até ao final do mês, a capacidade de produção diária do país será de 11 milhões de barris, quando antes do ataque a cifra se situava em 9,6 milhões. Abdulaziz bin Salman manifestou também a vontade de que a produção chegue aos 12 milhões de barris por dia até novembro.

O ministro afirmou ainda que a Aramco, empresa afetada, conseguiu "controlar os danos" e compensar a diminuição de produção nas estruturas afetadas através de aumentos de produção noutros campos petrolíferos. "As exportações do reino não vão diminuir", assegurou o ministro Abdulaziz bin Salman, também membro da família real saudita.

Na mesma conferência de imprensa, o presidente executivo da Aramco, Amin al Nasser, disse também que o campo de Abqaiq, afetado pelos ataques, continuou a produzir diariamente dois milhões de barris de crude. Yassir al-Roumayyan, outro responsável da Aramco, referiu ainda que os planos de entrada da empresa em bolsa se irão manter.

O ataque de sábado ao maior campo petrolífero do mundo, na Arábia Saudita, reivindicado pelos rebeldes Huthis do Iémen, atingiu a produção de 5,7 milhões de barris de petróleo por dia no país, o equivalente a 5% da produção diária mundial. Na segunda-feira, os preços do petróleo subiram 14%, a maior subida diária em anos, tendo hoje já registado uma diminuição.