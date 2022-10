ADSE pressionada por falta de pessoal

A falta de trabalhadores está a afetar cada vez mais a ADSE, que não tem capacidade de resposta para 'acudir' às necessidades dos cerca de 1,2 milhões de beneficiários. Um dos problemas mais graves tem que ver com os atrasos nos pagamentos dos reembolsos das despesas de saúde suportadas pelos beneficiários ao abrigo do regime livre (em que a fatura é paga na totalidade pelo paciente e, depois, a ADSE cobre uma parte da fatura) e que, em média, está a demorar três meses, segundo Eugénio Rosa, membro do Conselho Diretivo da ADSE, eleito pelos representantes dos beneficiários.

A ADSE tem falta de assistentes técnicos, de técnicos operacionais e de técnicos superiores. E estão na calha dois concursos para novas contratações, mas até ao momento a estrutura pública não teve ainda reforços.

No caso dos 21 técnicos superiores de que precisa urgentemente este organismo, o recrutamento foi incluído no mega concurso para mil contratações, entretanto lançado pelo Governo e que abrange várias entidades do Estado. Porém, a dimensão e a complexidade deste processo não dá resposta à urgência de novos trabalhadores que se impõe na ADSE. “Se tivermos pessoas novas daqui a um ano é uma sorte”, diz Eugénio Rosa.

“Temos atrasos de quase três meses nos pagamentos aos beneficiários, são cerca de 60 milhões de euros que já deviam estar entregues”, menciona o responsável. Para este tipo de tarefas, que envolve conferir documentos, são necessários, sobretudo, assistentes operacionais, e esse concurso já foi autorizado pelo secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos. Estão previstos mais 24 assistentes operacionais e assistentes técnicos, mas o concurso não anda porque a ADSE não tem capacidade para o montar.

O representante dos beneficiários denuncia que “o gabinete de recursos humanos não tem meios para lançar o concurso”. E isso implica que ADSE esteja a “contratar externamente” para dar resposta às solicitações, revela Eugénio Rosa, esclarecendo que as “aposentações e, sobretudo, a mobilidade interna (entre serviços públicos) têm retirado pessoas à ADSE".

Por dia, a ADSE recebe cerca de 12 mil faturas que têm de ser conferidas e há cada vez mais trabalho com a introdução de mecanismos para controlar a despesa, como o sistema de autorizações prévias. “Estamos a investir muito em sistemas de informação, mas não temos pessoas para tirarem partido dessas ferramentas, precisamos de trabalhadores com as competências necessárias. Estamos a introduzir um sistema antifraude que, no fundo, deteta anomalias que depois têm que ser investigadas e não temos pessoal para isso... Não podemos acusar ninguém de fraude sem ouvir o beneficiário e/ou o prestador, temos que cumprir a lei e para isso é preciso pessoas”, frisa Eugénio Rosa, dando outro exemplo de escassez de recursos humanos: “Há quatro colaboradores na auditoria da ADSE e nem todos têm formação de auditor”.