A aplicação dos Pupilos do Exército que quer simplificar o dia a dia dos daltónicos

Foi ao tomarem consciência da quantidade de alunos daltónicos no Instituto dos Pupilos do Exército que cinco alunos do 11.º ano se aperceberam da dimensão do daltonismo em Portugal – cerca de 500 mil homens e 27 mil mulheres no país sofrem desta perturbação da perceção visual. E decidiram avançar com uma ferramenta que ajudasse a simplificar o seu dia a dia.

Foi assim que os alunos do curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos tiveram a ideia de desenvolver a Color You, uma aplicação para ajudar à inclusão de pessoas que sofrem de daltonismo, suportando-as na perceção e identificação das cores.

A ferramenta valeu-lhes o primeiro prémio da Apps for Good (ao nível do ensino secundário), a competição nacional de aplicações criadas por jovens, desenvolvida pela organização não governamental CDI Portugal, cuja final decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Recorrendo à aplicação desenvolvida por Rafael Costa, João Mesquita, Diogo Gonçalves, Ricardo Jesus e Nuno Alves, é possível apontar o telemóvel para uma peça de roupa ou outro objeto, fotografá-lo e saber imediatamente a sua cor.

“A ideia foi criar uma aplicação que pudesse ajudar estas pessoas a identificarem as cores – por exemplo, a escolher o que vestir ou quando vão às compras”, explica ao Expresso a professora Patrícia Dinis que, juntamente com João Cortez, orientou os alunos dos Pupilos do Exército.

“Estivemos no Social Innovative Conference onde conhecemos o ColorADD, o alfabeto universal para daltónicos criado pelo Miguel Neiva”, acrescenta a docente, referindo-se ao evento que decorreu em 2017 na Gulbenkian. Decidiram incluir este alfabeto internacional na aplicação e tornaram-no o ponto de partida para o seu desenvolvimento.

Mas aquilo que começou como uma ferramenta para simplificar o dia a dia de pessoas daltónicas, acabou por alargar o seu público-alvo.

O Color You permite ainda, a partir de uma fotografia, identificar os seus valores de RGB (Vermelho, Verde e Azul), CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto) e hexadecimal, podendo ser utilizado para apoiar o trabalho de outras pessoas, como web designers. Disponibiliza ainda informações úteis sobre os vários tipos de daltonismo, testes de despiste e um conjunto de curiosidades relacionadas com a forma como os daltónicos veem e interagem com o mundo.

Atualmente em fase de desenvolvimento, a Color You já tem um protótipo a funcionar, disponível para Android. Mas a ideia é chegar também ao sistema operativo da Apple, adianta Patrícia Dinis.

Depois da vitória em Portugal, segue-se a competição internacional. Os cinco alunos dos Pupilos do Exército rumam assim a Londres, onde vão representar Portugal na competição que quer sensibilizar alunos e professores para a utilização da tecnologia em prol da resolução de problemas sociais.