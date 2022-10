Dívida. Portugal com juros mais baixos do que Espanha em vários prazos

A dívida portuguesa regista taxas (yields) mais baixas do que as espanholas nos prazos a 12 meses e a dois, 15 e 30 anos na abertura do mercado secundário esta segunda-feira.

Na sexta-feira passada, a semana fechou com taxas mais baixas para as obrigações portuguesas a dois, 10 e 15 anos no mercado secundário (onde os investidores transacionam os títulos).

Os valores de abertura esta segunda-feira para o prazo a 12 meses situam-se em -0,413% para os títulos portugueses e -0,409% para os títulos espanhóis.

A 2 anos, a abertura registou -0,508% para as Obrigações do Tesouro português (OT) e -0,393% para as obrigações espanholas (OE). É o prazo onde a diferença é maior.

Note-se que se trata de yields com valores negativos nestas maturidades mais baixas.

No longo prazo, as taxas das OT a 15 anos estão em 0,726% abaixo de 0,756% registadas para as OE. No prazo mais longo dos dois stocks de dívida pública, a taxa para as OT está em 1,26% e para as OE ligeiramente acima em 1,262%.

No prazo de referência, a 10 anos, a taxa para as OE é de 0,317% e para as OT de 0,338%. Na sexta-feira, haviam fechado em 0,319% para as OT e mais acima, em 0,328%, para as OE.

Apesar desta proximidade verificada nas últimas semanas, no último leilão de dívida a 10 anos realizado no mercado primário, o Tesouro português pagou 0,264%, enquanto o Estado espanhol pagou 0,18%.

Espanha regista taxas negativas da dívida até ao prazo de 6 anos e Portugal até à maturidade de 5 anos.