Distribuição. Prejuízos do DIA somam 418 milhões de euros

O grupo Dia, dono da cadeia de supermercados Minipreço, viu os seus prejuízos atingirem os 418 milhões de euros no primeiro semestre do ano, anunciou esta segunda-feira a empresa que registou uma quebra de 7% nas vendas, para os 3,4 mil milhões de euros.

Na primeira apresentação de contas depois do milionário russo Mijail Fridman ter assumido o controlo da empresa, em maio último, o grupo espanhol destaca, no entanto, uma "recuperação gradual" das vendas comparáveis de julho e agosto. "Com uma estrutura de capital sólida a longo prazo, recursos disponíveis de até 800 milhões de euros e o total apoio do acionista de referência, a empresa está totalmente preparada para enfrentar todos os desafios", diz a distribuidora em comunicado.

Para explicar os prejuizos do primeiro semestre deste ano, que compara com um resultado líquido negativo de 29,6 milhões em período homólogo, o grupo Dia aponta "uma série de fatores negativos extraordinários", do despedimento coletivo em Espanha, a medidas na estrutura do Brasil para melhorar a produtividade, e níveis elevados de falta de stock nas lojas. O encerramento de 663 lojas deficitárias, a passagem de 222 lojas franquiadas a próprias com o objetivo de melhorar e reforçar a rede e o plano de otimização do sortido comercial para eliminar a complexidade e melhorar as operações também pressionaram negativamente o desempenho.

As vendas comparáveis no semestre recuaram 7,8%, o que compara com a descida de 3,6% no mesmo período de 2018, refere a empresa.

No futuro, a administração diz querer "continuar a apoiar e a promover a recuperação inicial das vendas (julho e agosto) através de várias iniciativas em diferentes âmbitos, na área comercial, operações, logística, com o objetivo comum de impulsionar a afluência de clientes às lojas, melhorar as vendas e a produtividade".

"A nova administração da DIA está plenamente consciente da exigente situação. A equipa tem os conhecimentos e a experiência para colocar o negócio de novo em andamento e continuar a tomar medidas necessárias para colocar a Dia numa posição de força", garante Karl-Heinz Holland, presidente executivo num comunicado em que destaca, também, "um balanço mais forte e saudável do grupo" depois da oferta pública de aquisição (OPA) lançada por Mikhail Fridman em maio, seguida de um acordo com o Santander para refinanciar a dívida da cadeia espanhola.