Crise no mercado petrolífero. Preço do Brent sobe 8%

O preço do barril de petróleo de Brent (de referência na Europa) abriu esta segunda-feira na Europa 8% acima do fecho de sexta-feira, em reação ao ataque com 10 drones contra a maior refinaria e o segundo principal campo petrolífero da Aramco, a companhia estatal da Arábia Saudita.

O Brent abriu esta segunda-feira na sessão europeia acima de 65 dólares, depois de ter encerrado em 60,15 dólares na sexta-feira.

Na sessão asiática, depois do ataque no sábado dos drones reivindicado pelos rebeldes hútis, a cotação do Brent chegou a um máximo de 71,62 dólares, um disparo de 19% em relação ao fecho de sexta-feira. Esta subida foi a maior do ano até à data.

Maior interrupção da história do crude

Os alvos visados foram a refinaria de Abqaiq e o campo petrolífero de Khurais, um ataque que foi considerado pela Agência Internacional de Energia como tendo provocado a maior interrupção de oferta de crude da história.

A Arábia Saudita produz atualmente 9,8 milhões de barris por dia, e este ataque provocou uma quebra de 5,7 milhões de barris, uma redução de 58%. O ministro de Energia saudita afirmou que essa redução representa 5% da oferta mundial, mas que será compensada pelo recurso às reservas da Aramco.

A Agência refere que a disrupção foi superior à provocada pela invasão do Kuwait em 1991 e pela revolução iraniana em 1979 que gerou, então, o segundo choque petrolífero da história.

Para estabilizar o mercado, o presidente norte-americano Donald Trump decidiu disponibilizar petróleo da Reserva Estratégica dos Estados Unidos num volume não revelado.

Se não houver escalada geopolítica na região, a situação poderá estabilizar, mas se os Estados Unidos comprovarem o alegado envolvimento do Irão nos ataques hútis, o risco de uma crise no Golfo Pérsico poderá subir significativamente.

A ameaça de um bloqueio do nevrálgico Estreito de Ormuz por parte de Teerão - por onde passam 30% das exportações de petróleo por via marítima - poderá desencadear um quarto choque petrolífero (depois dos registados em 1973, 1979 e 1991). O impacto deste potencial choque poderá ser inferior aos efeitos negativos dos choques anteriores, em virtude da redução da dependência do petróleo por parte das economias.