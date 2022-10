“O interior continua a ser pensado em Lisboa”

Três horas de caminho a partir de Lisboa, perto de €20 em portagens (só para uma viagem) e mais de 300 quilómetros depois lá chegámos a Sortelha, para o balanço de um ano de Secretaria de Estado da Valorização do Interior.

Os custos da interioridade estavam ali mesmo à nossa frente, nas ruas desertas desta pequena aldeia histórica do interior do país, no concelho do Sabugal, que já só tem um habitante dentro das muralhas do castelo.