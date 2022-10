Marcas com história: Das cassetes aos ténis e às cápsulas de café, por onde tem andado a BASF?

Fundada há 154 anos, a alemã BASF (Badische Anilin & Soda Fabrik) foi na segunda metade do século passado uma marca bem presente no negócio do entretenimento, referência para toda uma geração que durante décadas foi gravando e escutando os seus artistas preferidos em cassetes com fitas magnéticas criadas e fabricadas na Alemanha.

Mas esse património histórico que levou a BASF ao grande público é hoje coisa do passado. Os gestores da multinacional alemã estão cientes disso. E da importância de concentrar os seus esforços no negócio dos produtos químicos. Que só em Portugal rende à BASF uma faturação da ordem dos €300 milhões por ano.