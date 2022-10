Legislativas 2019: da esquerda à direita, todos pela ferrovia

Transportes públicos velhos, insuficientes, desadequados; linhas de comboio em más condições, por eletrificar e fechadas; um aeroporto em Lisboa a rebentar pelas costuras. Tudo fruto de décadas de desinvestimento e de uma política que favoreceu os transportes rodoviário e privado. É este, a traços largos, o retrato das infraestruturas de transportes portuguesas, tema que nos últimos anos fez correr muita tinta e tem sido usado como arma política de arremesso.

Anos e anos de abandono do transporte ferroviário deram origem a um estranho consenso: todos os cinco principais partidos políticos portugueses assumem que o investimento nesta área é uma prioridade. Não só no transporte propriamente dito como também na infraestrutura.