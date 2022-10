Empresas fecham 2019 a contratar. Recessão só assusta indústria

A economia global emite sinais preocupantes com o fantasma de uma recessão global a pairar sobre os países, mas em Portugal, os empregadores não parecem acusar o toque. Pelo menos para já. É o que mostram os resultados do último inquérito às perspetivas de contratação das empresas para o quatro trimestre de 2019, realizado pela multinacional de recrutamento Manpower a nível global, a que o Expresso teve acesso. As contas da consultora projetam uma criação líquida de emprego na ordem dos 10% nas empresas nacionais, no período entre outubro e dezembro. Um crescimento de dois pontos percentuais face ao trimestre homólogo que é alavancado sobretudo pelas intenções de contratação das empresas de grande dimensão e de sectores como as Finanças, Seguros, Imobiliário e Serviços ou Construção.

