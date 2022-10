Apenas 1% dos contratos acabam no período experimental

Embora não existam grandes números, tudo indica que a maior parte dos trabalhadores não perde o emprego durante o período experimental. Em 2017, segundo cálculos do departamento de estudos do Banco de Portugal, houve cerca de 248 mil pessoas que perderam o emprego e passaram a ser classificados como desempregados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Assumindo que todos tiveram acesso a subsídio de desemprego e tendo em conta que, diz Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSS), 4,2% dos subsídios atribuídos nesse ano foram para trabalhadores com contrato denunciado durante o período experimental, existirão cerca de 10400 trabalhadores nestas condições durante este período. Correspondem a 1% dos contratados desse ano.

