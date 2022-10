Vila Real é a capital da antena inteligente

Da fábrica da Continental Advanced Antenna, no Parque Industrial de Constantim, saem 17 milhões de antenas por ano para as principais marcas automóveis. Na verdade, são “antenas inteligentes”, já a pensar nas necessidades do carro do futuro e da condução autónoma, como precisa Miguel Pinto, diretor-geral da nova fábrica do grupo Continental que se apresenta como o maior empregador privado de Vila Real.

São 550 trabalhadores dedicados ao segmento premium de marcas como a Audi, VW, Volvo, Mercedes, BMW, Porsche ou Lamborghini, o que significa que a empresa exporta 99% do que faz (€65 milhões), maioritariamente para a Alemanha, mas também para outros países da Europa, Estados Unidos e China.