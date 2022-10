Startup Lisboa abre associação a privados

Se fosse uma empresa, dir-se-ia que o seu capital passou a ser maioritariamente privado. A Startup Lisboa, associação para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa, alterou a sua estrutura para dar entrada a novos associados. A Delta Cafés, do grupo Nabeiro, e a empresa de consultoria Roland Berger juntam-se assim à Câmara Municipal de Lisboa (CML), ao IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação e ao Montepio, que estiveram na origem desta incubadora de startups.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)