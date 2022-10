Merkel não quer largar défice ‘zero’

Em Berlim não há vontade para quebrar oficialmente a regra do ‘zero negro’ nas contas públicas, mesmo com a ameaça de uma crise. Angela Merkel, a chanceler, e Olaf Scholz, o social-democrata que é ministro das Finanças e vice-chanceler, reafirmaram, esta semana, no início da discussão do Orçamento para 2020, que essa regra constitucional é sagrada. Os dois líderes do Governo alemão de coligação respondiam, preto no branco, a Michael Hüther, o insuspeito presidente do Instituto Económico Alemão (IW), um dos bastiões da iniciativa privada germânica, que acusou a posição governamental do schwarze null (zero negro, em alemão), de “bloqueio ideológico”.

