Já estão resolvidos os problemas no acesso às contas online da CGD

Já está normalizado o acesso online às contas da Caixa Geral de Depósitos. Este sábado, os clientes do banco público tinham sentido dificuldades em usar estes serviços, como o Expresso tinha noticiado. Os problemas, confirmava fonte da Caixa ao início da tarde, eram "técnicos" e estavam a fazer-se sentir "em tablets e telemóveis", estando relacionados com a introdução do serviço SMS Token.

O SMS Token é um SMS que os clientes recebem no seu telefone e que terão de colocar online para concluir as operações. Um serviço de, de resto, já era praticado por outros bancos a operar em Portugal, mas que a Caixa só introduziu agora, em virtude da transposição de uma diretiva europeia.

Assim sendo, sem poder usar o SMS Token, como aconteceu durante parte do dia, os utilizadores não poderiam realizar várias operações.

O Expresso fez-lhe um guia para perceber o que muda nestes serviços bancários online, que pode ler aqui.