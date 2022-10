Estudantes e turistas impulsionam construção na cidade da Covilhã

Residências para estudantes e alojamento local estão a puxar pela construção na Covilhã, que recupera velhos edifícios do passado para tecer futuro. Investimento maioritariamente privado e que já ultrapassa os 30 milhões de euros.

Foi o que sucedeu nas esquecidas fábricas Esteves Fiadeiro e Paulo Rato, na parte alta da cidade, que “estavam em ruína” e foram adquiridas pela empresa de Susel Andrade, que ali está a investir €2,3 milhões em reabilitação.