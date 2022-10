Produção industrial. Portugal tem a maior subida da zona euro

A produção industrial em Portugal cresceu 3,6% em julho, É o maior crescimento em cadeia da zona Euro e o segundo maior no conjunto de países da União Europeia. Mas na comparação com período homólogo o país cai 3,4%, acima da média europeia, indicam os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

Na UE, apenas a Croácia cresceu mais do que Portugal neste indicador em julho, com uma subida de 4,9% face a junho.

Depois de cair 1,4% na zona euro e na UE, este indicador cresce, agora, 0,4% e 0,1% respetivamente, indica o Eurostat. Já na comparação a um ano, há descidas de 2% na zona euro e de 1,2% nos 28 países da União Europeia.

A evolução da produção industrial portuguesa no 7º mês do ano acontece depois de uma quebra acentuada em junho (-4,6%). No entanto, na comparação com o mesmo mês do ano passado, há uma quebra de 3,4%, acima da média da zona Euro (-2%) e da UE (-1,2%)

Na comparação entre julho deste ano e o mesmo mês do ano passado a produção industrial em Portugal recuou 3,4%, bem acima do registado em média na Zona Euro (-2%). Estónia (-5,4%), Alemanha (-5,3%) e Roménia (-5,2%) registaram quedas superiores à de Portugal.