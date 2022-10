Farmácia e medicina unem-se para criar Instituto de Saúde Baseada na Evidência

Gerar, criar, disseminar e operacionalizar o conhecimento científico na área da saúde é o objetivo do Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE), lançado esta quinta-feira na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) que, juntamente, com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL) são os associados institucionais do novo organismo.

O ISBE é uma associação privada sem fins lucrativos que constitui “um espaço de encontro, integração e partilha da academia, de investigadores e de outros parceiros”, de acordo com a informação prestada ao Expresso. Para já, o ISBE conta com a Associação Nacional das Farmácias, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica e a Plataforma Saúde como parceiros, devendo vir a contar com mais organizações apoiantes.

Ana Paula Martins, docente na FFUL, é a presidente do ISBE e António Vaz Carneiro, professor catedrático na FMUL, o presidente do Conselho Científico. Ambos são associados investigadores, num grupo que integra também Adalberto Campos Fernandes, médico de formação, professor na Escola Nacional de Saúde Pública e ex-ministro da Saúde, Dennis K. Helling, diretor na Kaiser Permanente (que atua na prestação de cuidados de saúde), no Colorado (EUA), e professor na Skaggs School of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences da Universidade do Colorado, Fausto Pinto, diretor da FMUL, e Hélder Mota Filipe, professor associado da FFUL e ex-presidente do Infarmed.

Desinformação é “um sério risco para a segurança do cidadãos”

Para Adalberto Campos Fernandes não há falta de informação pública sobre o sector da saúde, mas os dados disponíveis pecam, muitas vezes, por não serem fidedignos.

“O problema não está na quantidade de informação pública acessível à generalidade dos cidadãos, mas sim na sua qualidade. A globalização da informação representou um enorme avanço na difusão e no acesso ao conhecimento. Atualmente, a comunidade científica vê-se confrontada com a proliferação de informação errada, sem sustentação científica que representa, em muitos, casos um sério risco para a segurança dos cidadãos”, frisa ao Expresso o ex-governante, mencionando “o caso da desinformação sobre as vantagens da vacinação” que, na sua opinião, “representa um exemplo muito sério sobre os riscos a que podem estar expostas as populações”.

A propósito do lançamento do ISBE, Campos Fernandes, refere ainda a relação estreita entre a qualidade das decisões políticas e a qualidade da informação que existe. “A qualidade da decisão e da ação política está muito dependente da evidência que a suporta. É por isso fundamental aprofundar a avaliação das políticas públicas, nos diferentes sectores, mas com particular relevância na saúde”. É que, sustenta o professor, “a maior parte das decisões políticas sectoriais tem consequências cujos efeitos se fazem sentir por muitos anos com impactos que se estendem por várias gerações” e “a decisão política suportada na evidência técnica e científica qualifica a ação política e melhora o nível dos seus resultados”.

Sobre a investigação nacional em saúde, o antigo ministro, salienta que, “nos últimos anos, Portugal evoluiu muito positivamente”. A prova disso é a “evolução registada nos principais rankings internacionais” e o ISBE “procurará estimular o desenvolvimento de projetos inovadores em áreas de grande potencial científico”.

Epidemiologia, big data, investigação de resultados de saúde e em serviços de saúde, inteligência artificial, saúde pública e políticas de saúde e avaliação de tecnologias de saúde são algumas das área a que se vai dedicar o ISBE – um instituto que estará assente na independência intelectual e autonomia financeira, aliadas a uma forte componente académica, com os ganhos decorrentes da associação de várias entidades e que visa ter expressão internacional.

Resumidamente, o que se pretende com esta iniciativa é desenvolver o conhecimento através de modelos colaborativos de investigação em saúde baseada na evidência para informar as políticas e práticas de saúde e transformar a prestação de cuidados à população.