Draghi diz que chegou a vez de os governos (leia-se Alemanha) agirem

O Banco Central Europeu (BCE) avançou esta quinta-feira com um pacote substancial de estímulos, mas, em última análise, a sua eficácia depende da ação dos governos, da política orçamental, sublinhou Mario Draghi na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio do regresso do programa de compra de ativos (sobretudo de dívida pública) e ao agravamento da taxa sobre uma parte dos depósitos do sector bancário nos cofres do BCE.

Se houve unanimidade nesta penúltima reunião chefiada por Draghi (que sai no final de outubro) foi em torno do aviso de que chegou o momento da política orçamental desempenhar o seu papel.

A bola está, agora, no campo dos governos - sobretudo dos que têm margem orçamental para agir - leia-se, sobretudo nas mãos do governo alemão, que é o que dispõe de maior margem orçamental para prosseguir uma política de estímulos à economia que é o ‘motor’ da zona euro. O que terá um efeito de contágio positivo a conjunto da zona euro. “Como poderemos ‘acelerar’ os efeitos da política monetária? Só com a política orçamental”, disse o italiano.

Esta chamada à ação por parte dos governos foi um dos pontos da “química” (nas palavras de Draghi) da reunião do BCE desta quinta-feira, para mais na mesma semana em que o Parlamento alemão iniciou a discussão da proposta de orçamento do governo de Merkel e Scholz para 2020. A "química" que o italiano sentiu na reunião vai ser alimentada a partir de 1 de novembro, certamente, pela sucessora, Christine Lagarde, que, nos últimos anos, à frente do Fundo Monetário Internacional, fez o mesmo apelo.

O outro elemento foi o apoio de “uma clara e significativa maioria” dos presentes ao recomeço do programa de compra de ativos, a tal ponto que Draghi comentou “que não sentiu necessidade de proceder a uma votação”.

Com um apoio tão significativo, o Conselho, também, não sentiu necessidade de balizar temporalmente o período de vigência do programa de compra de ativos, deixando o seu fecho dependente do momento em que o BCE optar, no futuro, por subir as taxas diretoras.

No entanto, o BCE optou pelo cenário mais limitado entre os que chegaram a ser avançados nas últimas semanas. Ciente do efeito negativo sobre o sector bancário e sobre os aforradores por parte das taxas negativas de remuneração de depósitos, o BCE agravou apenas em uma décima a taxa negativa que caiu de -0,4% para -0,5%. Alguns analistas tinham apontado para uma descida mais drástica, para -0,6%.

Apesar da "química" favorável da maioria do conselho para o regresso do programa de aquisições, o BCE ficou-se por um volume de compras mensal de 20 mil milhões de euros, no ponto mais baixo do intervalo avançado pelos analistas que ia até 50 a 60 mil milhões de euros por mês.

Do outro lado do Atlântico Donald Trump reagiu quase de imediato: "O BCE age rápido. E a Fed fica sentada, sentada e sentada", escreveu na rede social twitter.